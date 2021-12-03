Trong 3 ngày, Thanh Hóa ghi nhận có 895 học sinh phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Vào sáng 3/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này đã tiêm 83.196 liều vaccine Pfizer mũi 1 cho nhóm tuổi từ 15 đến 17 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing news, trong 3 ngày (30/11-2/12), Thanh Hóa có 895 học sinh xảy ra phản ứng sau tiêm. Cụ thể, huyện Hoằng Hóa có 119 em có phản ứng nhẹ sau tiêm, huyện Quảng Xương 136 trường hợp, huyện Nga Sơn 73, huyện Như Thanh 40, thị xã Nghi Sơn 35, huyện Hà Trung 91.

Tại các huyện Bá Thước, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Nông Cống, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và TP Sầm Sơn đều ghi nhận từ 10-30 em có phản ứng sau tiêm, chủ yếu buồn nôn, khó thở, sốt cao, co giật.

Thanh Hóa ghi nhận có 895 học sinh phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, theo báo Thanh Hóa đưa tin, trong số 26 em gặp phản ứng nặng thì huyện Cẩm Thủy có 1, huyện Hà Trung 2, huyện Hậu Lộc 3, huyện Nông Cống 2, huyện Thạch Thành 1, huyện Thọ Xuân 5, huyện Vĩnh Lộc 5, huyện Yên Định 2, thị xã Bỉm Sơn 2, thị xã Nghi Sơn 3). Theo chia sẻ, toàn bộ trẻ gặp phản ứng sau tiêm hiện tại sức khoẻ đã ổn định. Sở Y tế và CDC Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát quy trình tiêm chủng tại tất cả các địa phương trong tỉnh, trong những ngày tiêm chủng.

Các em đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại gia đình - Ảnh: Thanh Hoá

Bộ y tế cho biết quá trình tiêm có một số phản ứng với các biểu hiện sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt thoáng qua là những phản ứng thông thường. Đồng thời, 869 em có phản ứng nhẹ sức khỏe cũng đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại gia đình.

Hiện tại, Thanh Hóa đã sử dụng 82.398 liều và số chưa sử dụng 36.960 liều. Trong ngày 3 và 4/12, các địa phương chưa tiêm hoặc chưa tiêm hết vaccine cho trẻ như Quan Sơn, Thường Xuân, Đông Sơn, Như Xuân sẽ tiếp tục tổ chức tiêm cho trẻ theo đúng kế hoạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-3-ngay-thanh-hoa-ghi-nhan-co-895-hoc-sinh-phan-ung-sau-tiem-vaccine-covid-19-439718.html