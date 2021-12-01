Vào ngày 30/11, lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
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Theo chia sẻ thông tin từ Tin tức/Thông tấn xã Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết qua khám sàng lọc đã phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Tai-Mũi-Họng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 1/12, bệnh viện chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nặng vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới. Bệnh viện tạm dừng tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị nội trú, ngoại trú, bệnh nhân chuyển tuyến thông thường tại đơn vị.
Các Trung tâm Y tế huyện trước khi chuyển người bệnh đến bệnh viện cần liên hệ trước với Khoa Cấp cứu của bệnh viện và trong giấy chuyển tuyến cần ghi rõ tình trạng bệnh, yếu tố dịch tễ, bản sao kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo việc tiếp nhận người bệnh kịp thời và an toàn.
Theo báo Lao động đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất là phong tỏa diện hẹp Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Tai – Mũi – Họng. Đồng thời, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bệnh viện cũng tiến hành xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế; tăng cường kiểm soát, chống nhiễm khuẩn, hạn chế đi lại, tiếp xúc trong bệnh viện và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.