Vào ngày 1/12, CDC Đồng Nai xác nhận, toàn tỉnh đã ghi nhận 22 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong cao nhất được ghi nhận từ sau thời gian toàn tỉnh này trở lại bình thường mới.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, vào ngày 1/12, Trung tâm phòng, chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai thông tin, trong 24 giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận 22 ca tử vong. Đây là số ca tử vong cao nhất được ghi nhận từ sau thời gian tỉnh Đồng Nai trở lại bình thường mới.

Sở Y tế Đồng Nai xác nhận thực hiện kế hoạch giải thể một số bệnh viện dã chiến, từ ngày 30/11, Bệnh viện dã chiến số 4 (tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Trước đó ngày 29/11, Bệnh viện dã chiến số 7 (ký túc xá Trường THPT Trấn Biên, TP Biên Hòa) và Bệnh viện dã chiến số 8 (Trường đại học An ninh nhân dân cơ sở 2, xã An Phước, huyện Long Thành) đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 22 ca tử vong - Ảnh: Tiền phong

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tỉnh Đồng Nai đã đã lập 11 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 9.000 giường bệnh. Theo lộ trình của Sở Y tế, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ giải thể 8/11 bệnh viện dã chiến.

Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Ngoài ra, lũy kế đến nay, Đồng Nai có 773 ca tử vong trong đợt dịch thứ 4. Trong ngày, tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận 509 ca mắc mới, trong đó có 271 ca phát hiện trong cộng đồng.

Tính tới thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ em tại tỉnh Đồng Nai đã đạt 81,17%, một số địa phương bắt đầu tiêm mũi 2 cho những trẻ đã tiêm mũi 1 được 3-4 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-ghi-nhan-truong-hop-f0-tu-vong-cham-dinh-tu-sau-thoi-gian-tro-lai-binh-thuong-moi-439377.html