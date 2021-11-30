Biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn 500% Delta, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương ứng phó nguy cơ xâm nhập

Tin y tế 30/11/2021 09:08

Bộ Y tế khuyến cáo tuân thủ 5K và tiêm vaccine phòng COVID-19 là các biện pháp quan trọng để phòng biến chủng mới có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 29/11, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng, chống dịch.

Cụ thể, trước sự đe dọa của biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng. Đồng thời, địa phương cần triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

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Biến chủng Omicron vào biến thể đáng quan ngại cùng với những biến thể Alpha, Beta và Delta - Ảnh: Internet

Mặc dù Việt Nam hiện chưa ghi nhận biến thể này. Để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào nước ta từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, ngày 28/11, Bộ Y tế đã đề Chính phủ xuất xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến,đi về từ các quốc gia trên.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19, yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gien các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi.

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Nam Phi là nơi ghi nhận xuất hiện biến chủng mới Omicron của Covid-19 - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO và các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế để thông tin kịp thời về các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 nhằm đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, theo định nghĩa của WHO, biến thể đáng quan ngại là khi nó dẫn đến một trong những thay đổi lớn ở cấp độ y tế công cộng toàn cầu. Với những đặc điểm này dự báo Omicron lây lan nhanh hơn nhiều lần biến thể Delta. Khi nó lây lan nhanh sẽ gây nguy hiểm. Nếu biến thể mới kháng lại các vắc xin phòng COVID-19 hiện nay và đi cùng mức độ lây lan nhanh thì sẽ rất nguy hiểm.

Song, việc khẳng định mức độ lây lan, mức độ kháng lại vắc xin còn tiếp tục nghiên cứu. Nhưng trước việc đó WHO đã đưa vào biến thể đáng quan ngại và nhiều nước đã cảnh báo về vấn đề này thì tôi cho rằng Việt Nam không đứng ngoài việc này.

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Từ khóa:   biến chủng mới dịch COVID-19 biến chủng Omicron

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