Theo chia sẻ thông tin từ Tiền Phong, Hải Phòng cũng vừa ghi nhận thêm 35 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 19 trường hợp tại ổ dịch huyện Tiên Lãng. Ngoài ra, quận Lê Chân, Kiến An, Ngô Quyền và huyện Vĩnh Bảo cũng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính.

Trong 3 ngày gần đây, Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Riêng ngày 27/11, thành phố cảng ghi nhận 103 ca bệnh, số bệnh nhân ghi nhận trong 1 ngày cao nhất từ trước đến nay, đa số ở huyện Tiên Lãng. Tính từ ngày 24/7 đến nay, Hải Phòng tổng cộng ghi nhận 430 ca bệnh, trong đó 48 trường hợp nhập cảnh.