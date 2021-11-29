Hải Phòng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát

Tin y tế 29/11/2021 11:37

Trong 3 ngày gần đây, Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền Phong, Hải Phòng cũng vừa ghi nhận thêm 35 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 19 trường hợp tại ổ dịch huyện Tiên Lãng. Ngoài ra, quận Lê Chân, Kiến An, Ngô Quyền và huyện Vĩnh Bảo cũng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính.

Trong 3 ngày gần đây, Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Riêng ngày 27/11, thành phố cảng ghi nhận 103 ca bệnh, số bệnh nhân ghi nhận trong 1 ngày cao nhất từ trước đến nay, đa số ở huyện Tiên Lãng. Tính từ ngày 24/7 đến nay, Hải Phòng tổng cộng ghi nhận 430 ca bệnh, trong đó 48 trường hợp nhập cảnh.

Duong tinh SARS-CoV-2
Lực lượng chức năng xét nghiệm phục vụ công tác truy vết - Ảnh: Internet

Từ ngày 26-28/11, tỉnh Hưng Yên cũng ghi nhận thêm 96 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng ổ dịch tại thôn Trại Trang (thị trấn Yên Mỹ) có 62 trường hợp. Tính từ ngày 3/11 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 399 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, diễn biến dịch bệnh tại tỉnh này có xu hướng phức tạp, tăng nhanh và trong phạm vi rộng.

Bên cạnh đó, báo VOV đưa tin, địa phương ghi nhận thêm 83 ca bệnh mới ghi nhận tại huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) ngày 27/11 là các trường hợp F1 và lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại các thôn của các xã Toàn Thắng, Tiên Minh. Đặc biệt, dịch bệnh đã lây lan vào 5 doanh nghiệp tại các xã Tiên Minh, Toàn Thắng và thị trấn Tiên Lãng. Đồng thời, ngành Y tế thành phố Hải Phòng hướng dẫn các địa phương của huyện Tiên Lãng và Trung tâm Y tế huyện thành lập các trạm y tế lưu động, tăng cường nhân lực, vật lực hỗ trợ huyện sớm khống chế, dập dịch.

Duong tinh SARS-CoV-2 2
Diễn biến dịch bệnh tại tỉnh này có xu hướng phức tạp, tăng nhanh, phạm vi rộng - Ảnh: Internet

Trước diễn biến phức tạp của dịch, địa phương thực hiện các công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, thông tin tuyên truyền tới người dân không hoang mang, lo lắng nhưng vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch. Ngoài ra, địa phương sẽ khởi động lại các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng tại các thôn, chỉ đạo các tổ truy vết F1, F2 và giám sát chặt chẽ F1, F2 tại nhà. Địa phương cũng rà soát từng nhân khẩu, chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn xã.

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