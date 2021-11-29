Bé trai 9 tuổi và bé gái 14 tuổi rơi vào tình trạng suy hô hấp nguy kịch và cần phải can thiệp hệ thống tim phổi nhân tạo EMCO cùng lúc.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống bé trai 9 tuổi và bé gái 14 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch. Cụ thể, vào ngày 6/11, bé Q. được cha đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, gần như ngất lịm. Nhận thấy bé Q. quá nặng, rơi vào nguy kịch, các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền, đồng thời đưa bé vào khu vực cách ly, vừa cấp cứu vừa xét nghiệm RT-PCR, cố gắng trấn an cha của bé để khai thác bệnh sử để tìm nguyên nhân của bệnh. Tình trạng bé càng xấu, tiến triển suy đa tạng do thiếu oxy mô kéo dài phải lọc máu liên tục và bị cơn bão cytokine tấn công. Có những thời điểm tình trạng oxy hoá máu tưởng chừng cải thiện nhưng tổng cuộc vẫn chưa khả quan, lãnh đạo khoa COVID quyết định hội chẩn với khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố thống nhất sử dụng kỹ thuật ECMO cho bé sau 3 ngày nhập viện.

Bé Q. đã được xuất viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Tại thời điểm này, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Khoa COVID đồng thời tiếp nhận một trường hợp bé gái PMN (14 tuổi), nặng 62 kg bị COVID nguy kịch chuyển từ Bệnh viện quận Gò Vấp trong tình trạng tím tái, bóp bóng giúp thở qua nội khí quản, SpO2 dao động 60 - 70%, truỵ tim mạch phải sử dụng dịch truyền, thuốc vận mạch, trợ tim rất nguy kịch. Do đó, các bác sĩ đã điều động thêm máy ECMO từ bệnh viện khác, bổ sung nhân lực từ khoa Hồi sức tích cực chống độc hỗ trợ khoa COVID chạy ECMO cùng lúc để cứu hai bệnh nhi. Bé gái 14 tuổi đã trở về cuộc sống bình thường và chờ ngày xuất viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Vào ngày 25/11, bé Q. đã được xuất viện, hoàn toàn không có di chứng. Ba bé Q. xúc động nói: "Gia đình chúng tôi biết ơn các y bác sĩ nhiều lắm đã không bỏ cuộc và cứu sống con, sinh ra con thêm một lần nữa".

Riêng bé gái 14 tuổi cũng đã ngưng ECMO, trở về cuộc sống bình thường và chờ ngày xuất viện. Niềm vui nhân đôi cho các y bác sĩ trong mùa COVID. Ba của bé gái chia sẻ: "Khi hay tin con bị nhiễm COVID thì tôi cũng không nghĩ con mình lại bị bệnh nặng đến vậy, tôi nghĩ bé cũng chỉ bị vài ngày là hết nên gia đình cũng chủ quan, chiều thứ 7 hôm đó con vẫn ăn được ngủ được, đến tầm 1-2 giờ sáng thì con bắt đầu trở nặng đột ngột. Thấy con trở nặng nhanh, lại phải lọc máu, tôi lo lắm, tôi tưởng đã sắp mất con rồi".

Hải Phòng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát Trong 3 ngày gần đây, Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

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