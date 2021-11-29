F0 tăng mạnh, một huyện ở Hải Dương cho học sinh dừng đến trường

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, ngày 28/11 địa phương ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, vào ngày 28/11, Hải Dương ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 20 trường hợp là công nhân Công ty GFT Việt Nam tại huyện Tứ Kỳ. Địa phương cũng ghi nhận thêm 10 bệnh nhân, ngoài ra một số huyện trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2. Trước tình hình đó, huyện Tứ Kỳ vừa yêu cầu 23 xã, thị trấn cho học sinh mầm non nghỉ học, học sinh các cấp (tiểu học, THCS và THPT) trên địa bàn dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 29/11.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục rà soát, thành lập các khu cách ly tập trung F1, kiểm soát chặt người đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Với những trường hợp F1 được cách ly tại nhà nhưng không bảo đảm điều kiện thì cho đi cách ly tập trung.

Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19 - Ảnh: Lao Động

Bên cạnh đó, báo Tiền phong đưa tin, Công ty TNHH GFT Việt Nam (trụ sở xã Cộng Lạc) đã có 8/11 phân xưởng xuất hiện ca dương tính. Huyện Tứ Kỳ yêu cầu, người lao động công ty này tạm thời cách ly tại nhà, không tiếp xúc cộng đồng kể cả có kết quả xét nghiệm âm tính. Đồng thời,thị trấn trên địa bàn và đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo huyện Tứ Kỳ, từ 25-28/11, huyện này có 48 ca dương tính liên quan Công ty TNHH GFT Việt Nam. Huyện đã phối hợp lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho gần 7.000 công nhân và 15.500 người có nguy cơ cao tại 11 xã, thị trấn có ca bệnh. Tính tới thời điểm này, Hải Dương cũng là địa phương liên tiếp nhiều ngày ghi nhận thêm 83 ca bệnh (từ 12/10-28/11). BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương nhận định, 40% bệnh nhân là ca nhiễm cộng đồng, trong cùng gia đình.

TP.HCM: Quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú tăng cấp độ dịch COVID-19 UBND TP.HCM vừa thông báo cấp độ dịch tại TP.HCM theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4840 của Bộ Y tế trong tuần lễ từ ngày 19 đến 25/11.Trong đó, ba quận tại TP.HCM tăng cấp độ dịch COVID, 5 phường nguy cơ lây nhiễm cao.

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