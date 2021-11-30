Bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID -19 ở Bình Phước: Chuyển viện 3 lần, Sở Y tế đang tìm hiểu nguyên nhân

Tin y tế 30/11/2021 15:12

Sở Y tế tỉnh Bình Phước hiện đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 30/11, đại diện Sở y tế tỉnh Bình Phước xác nhận có trường hợp bé trai 12 tuổi tại huyện Đồng Phú tử vong sau khi tiêm vaccine. Cháu bé ngụ tại xã Tân Lợi, H.Đồng Phú.

Vị đai diện chia sẻ: "Trường hợp bé trai tử vong sau khi tiêm vaccine vào ngày 29/11 là đúng. Tuy nhiên, có phải là tử vong do vaccine hay không thì chưa thể kết luận. Bình Phước đang thành lập hội đồng chuyên môn, ngày mai sẽ họp và sẽ có kết luận về trường hợp tử vong này".

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Loại vaccine phòng Covid-19 được tiêm đợt này là của Pfizer-BioNTech - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, vào chiều ngày 29/11, bé trai 12 tuổi được gia đình đưa đi tiêm vaccine phòng Covid-19. Sau khi tiêm, cháu có một số triệu chứng bất thường nên được chuyển lên Bệnh viện Binh đoàn 16. Cháu bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và sau đó chuyển đến 1 bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng nay 30/11, cháu bé đã tử vong.

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Bình Phước triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi - Ảnh: Thanh niên

Được biết, tỉnh Bình Phước triển khai tiêm vaccine loại Pfizer-BioNTech mũi 1 cho 66.900 trẻ từ 12 đến 15 tuổi trong 2 ngày 29/11 và 30/11. 

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 12 tuổi sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19.

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Từ khóa:   tử vong tiêm vaccine Vắc xin cho trẻ em

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