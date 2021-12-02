Thanh Hoá: Thêm 22 học sinh nhập viện theo sau khi tiêm vaccine COVID-19, có 2 em phải chuyển tuyến vì co giật

Thanh Hoá ghi nhận có 22 học sinh, đa số là nữ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.
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Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào sáng 2/12, ông Vũ Văn Chính Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết huyện đã tổ chức tiêm mũi 1 vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho khoảng 1.500 học sinh Trường THPT Hà Trung. Sau tiêm, có 22 học sinh, đa số là nữ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.
Trong quá trình theo dõi điều trị, có 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ, xuất hiện triệu chứng co giật nên đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào đêm 1/12. Hai học sinh ban đầu ghi nhận do phản ứng sau thuốc sau tiêm và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đến sáng nay, sức khỏe của đa số học sinh đã ổn định, tâm lý vững hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ, đồng thời thực hiện các xét nghiệm liên quan đến men gan, cơ tim trước khi các em xuất viện.
Trong một diễn biến liên quan, theo Tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Thanh Hoá đã ghi nhận 86 học sinh có phản ứng sau tiêm, phải nhập viện theo dõi trong ngày tiêm đầu tiên. Các học sinh này có biểu hiện phổ biến là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh...
Sau khi được đưa vào các cơ sở y tế trên địa bàn gồm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng và được lực lượng y, bác sĩ can thiệp kịp thời, sức khỏe và tâm lý của các cháu đã trở lại bình thường.
Hiện tại, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch. Ngành y tế tỉnh Thanh Hoá sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt bảo đảm quy chế an toàn tiêm chủng cũng như an toàn dây chuyền lạnh, thực hiện tốt công tác sàng lọc và tuân thủ 5K tại các điểm tiêm.