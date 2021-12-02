Thanh Hoá: Thêm 22 học sinh nhập viện theo sau khi tiêm vaccine COVID-19, có 2 em phải chuyển tuyến vì co giật

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào sáng 2/12, ông Vũ Văn Chính Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết huyện đã tổ chức tiêm mũi 1 vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho khoảng 1.500 học sinh Trường THPT Hà Trung. Sau tiêm, có 22 học sinh, đa số là nữ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.

Trong quá trình theo dõi điều trị, có 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ, xuất hiện triệu chứng co giật nên đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào đêm 1/12. Hai học sinh ban đầu ghi nhận do phản ứng sau thuốc sau tiêm và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đến sáng nay, sức khỏe của đa số học sinh đã ổn định, tâm lý vững hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ, đồng thời thực hiện các xét nghiệm liên quan đến men gan, cơ tim trước khi các em xuất viện.