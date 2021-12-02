Thanh Hoá ghi nhận 17 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19: Xuất hiện triệu chứng sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt

Tin y tế 02/12/2021 17:26

Thanh Hóa đã ghi nhận 17 học sinh bị phản ứng nặng và hàng chục trường hợp khác có các biểu hiện như buồn nôn, chóng mặt thoáng qua.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, trong quá trình tiêm vaccine phòng Covid-19, một số địa phương tại tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra các phản ứng ở một số trẻ vào ngày 2/12. Song, các trường hợp đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Cụ thể, có 17 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm gồm: huyện Vĩnh Lộc 5 trường hợp, huyện Hậu Lộc 3 trường hợp, thị xã Nghi Sơn 3 trường hợp, huyện Hà Trung 2 trường hợp, thị xã Bỉm Sơn 2 trường hợp, huyện Thạch Thành 1 trường hợp, huyện Cẩm Thủy 1 trường hợp. Đến sáng 2/12 sức khỏe của 17 học sinh đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện của các địa phương.

tiem vaccine phong covid 19
 Các trường hợp phản ứng sau tiêm đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời - Ảnh: Người lao động

Cũng theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, quá trình tiêm có một số phản ứng thông thường với các biểu hiện sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt thoáng qua là những phản ứng thông thường. Hiện tại, các cháu đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi.

Bên cạnh đó, báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết các đối tượng tiêm chủng chủ yếu là học sinh tại các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học. Ngoài ra, các học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế.

tiem vaccine phong covid 19 1
Các cháu hiện đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi - Ảnh: Thanh niên

Tất cả các điểm tiêm đều bố trí tổ cấp cứu y tế thường trực trong suốt quá trình tiêm với đầy đủ thiết bị, thuốc, phương tiện... để xử trí kịp thời các tình huống bất lợi sau tiêm. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, đảm bảo an toàn nhất cho trẻ khi tiêm.

Tính tới 11 giờ cùng ngày, Thanh Hoá đã tiêm được 56.766 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi trên tổng số 117.000 liều được Bộ Y tế cấp.

Thanh Hoá: Thêm 22 học sinh nhập viện theo sau khi tiêm vaccine COVID-19, có 2 em phải chuyển tuyến vì co giật

Thanh Hoá: Thêm 22 học sinh nhập viện theo sau khi tiêm vaccine COVID-19, có 2 em phải chuyển tuyến vì co giật

Thanh Hoá ghi nhận có 22 học sinh, đa số là nữ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   phản ứng sau khi tiêm vắc xin tiêm vaccine cho trẻ  tiêm vaccine phòng Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại