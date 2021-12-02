Thanh Hoá ghi nhận 17 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19: Xuất hiện triệu chứng sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt

Thanh Hóa đã ghi nhận 17 học sinh bị phản ứng nặng và hàng chục trường hợp khác có các biểu hiện như buồn nôn, chóng mặt thoáng qua.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, trong quá trình tiêm vaccine phòng Covid-19, một số địa phương tại tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra các phản ứng ở một số trẻ vào ngày 2/12. Song, các trường hợp đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Cụ thể, có 17 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm gồm: huyện Vĩnh Lộc 5 trường hợp, huyện Hậu Lộc 3 trường hợp, thị xã Nghi Sơn 3 trường hợp, huyện Hà Trung 2 trường hợp, thị xã Bỉm Sơn 2 trường hợp, huyện Thạch Thành 1 trường hợp, huyện Cẩm Thủy 1 trường hợp. Đến sáng 2/12 sức khỏe của 17 học sinh đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện của các địa phương.

Các trường hợp phản ứng sau tiêm đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời - Ảnh: Người lao động Cũng theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, quá trình tiêm có một số phản ứng thông thường với các biểu hiện sưng đau chỗ tiêm, buồn nôn, chóng mặt thoáng qua là những phản ứng thông thường. Hiện tại, các cháu đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi. Bên cạnh đó, báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết các đối tượng tiêm chủng chủ yếu là học sinh tại các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học. Ngoài ra, các học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế.

Các cháu hiện đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi - Ảnh: Thanh niên Tất cả các điểm tiêm đều bố trí tổ cấp cứu y tế thường trực trong suốt quá trình tiêm với đầy đủ thiết bị, thuốc, phương tiện... để xử trí kịp thời các tình huống bất lợi sau tiêm. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, đảm bảo an toàn nhất cho trẻ khi tiêm. Tính tới 11 giờ cùng ngày, Thanh Hoá đã tiêm được 56.766 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi trên tổng số 117.000 liều được Bộ Y tế cấp.

Thanh Hoá: Thêm 22 học sinh nhập viện theo sau khi tiêm vaccine COVID-19, có 2 em phải chuyển tuyến vì co giật Thanh Hoá ghi nhận có 22 học sinh, đa số là nữ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để theo dõi, điều trị.

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