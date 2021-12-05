Thừa Thiên - Huế 'chạm đỉnh' số ca mắc COVID-19 từ trước đến nay

Tin y tế 05/12/2021 12:10

Vào ngày gày 4/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 339 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đây được xem là số ca mắc cao kỷ lục tại tỉnh từ trước tới nay.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tính đến 18 giờ ngày 4/12, tỉnh này ghi nhận thêm 339 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đây được xem là số ca mắc cao kỷ lục tại tỉnh từ trước tới nay.

Trong 339 ca mắc mới này, có 10 ca phát hiện tại khu cách ly tập trung, 6 ca trong khu phong tỏa, giám sát y tế từ vùng dịch về 2 ca, giám sát y tế tại nhà 1 ca, tại chốt kiểm soát 1 ca. F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 107 ca và tại cộng đồng 212 ca.

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Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được công bố hôm nay chủ yếu tại TP Huế, ngoài ra còn ghi nhận tại các địa phương như huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TX Hương Thủy và TX Hương Trà. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến nay, toàn tỉnh có 4.077 ca F0. Hiện tại, địa phương đang điều trị 1.491 ca, đã được điều trị khỏi 2.577 ca và có 9 ca tử vong.

Bí thư Thành uỷ Huế - Ông Phan Thiên Định cho biết qua thống kê, hiện số ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng cao nên để kiểm soát và ngăn chặn các nguồn lây, có thể tỉnh sẽ kéo dài việc tầm soát diện rộng thêm 1-2 ngày so với kế hoạch đề ra.

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Xét nghiệm Covid-19 toàn dân tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện nhiều là do tỉnh Thừa Thiên - Huế đang huy động tổng lực để tầm soát diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài ra, các địa phương cần tuyên truyền phòng chống dịch đến tận cơ sở để vận động đến người dân thực hiện các biện pháp 5K. Người dân cũng nên hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, chủ động mua và sử dụng test nhanh kháng nguyên để phát hiện virus.

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Từ khóa:   dương tính SARS-CoV-2 dịch COVID-19 số ca mắc mới

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