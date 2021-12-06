Phát hiện 77 tiểu thương nhiễm COVID-19, Hải Phòng khẩn cấp phong toả 'ổ dịch' tại chợ Sắt

Tin y tế 06/12/2021 15:23

Hải Phòng phong toả chợ Sắt sau khi địa phương ghi nhận tổng số 77 ca mắc COVID-19. Đây được xem là khu chợ buôn bán nổi tiếng nhất Hải Phòng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, vào ngày 6/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã phát hiện 77 ca dương tính COVID-19 tại khu vực chợ Sắt. Chợ Sắt được xem là chợ lâu đời, chuyên kinh doanh đồ điện tử, kim khí với hơn 460 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó hơn 240 hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ.

Cụ thể, từ ngày 5/12, địa phương đã tiến hành thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các tiểu thương buôn bán tại chợ Sắt, UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động chợ để phòng, chống dịch.

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Hải Phòng phong toả chợ Sắt liên quan đến chùm gần 80 ca dương tính - Ảnh: Lao động

Tới sáng ngày 6/12, khu vực chợ Sắt ghi nhận tổng cộng 77 tiểu thương bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5 tiểu thương có hộ khẩu thường trú tại quận Hồng Bàng, 72 tiểu thương còn lại buôn bán tại chợ Sắt có nhà rải rác ở các quận nội thành của Hải Phòng.

Bên cạnh đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, số ca dương tính, nghi nhiễm này đã được chính quyền các địa phương nơi cư trú nhận về để tổ chức theo dõi, điều trị theo quy định.

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Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

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Từ khóa:   dương tính COVID-19 chuỗi lây nhiễm ca mắc mới

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