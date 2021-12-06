Thực hiện chiến dịch Tuần lễ cao điểm tầm soát COVID-19, số F0 ở Huế tăng cao 'kỉ lục'

Từ ngày 29/11 đến ngày 5/12, với chiến dịch Tuần lễ cao điểm tầm soát COVID-19, toàn thành phố Huế đã phát hiện 1.369 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế, vào sáng 6/12, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cho biết Huế đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn từ 29/11 đến ngày 5/12. Khi chiến dịch được tổ chức, toàn thành phố đã thực hiện 175.760 mẫu xét nghiệm nhanh kháng thể, qua đó phát hiện 1.369 ca dương tính.

Việc triển khai Tuần lễ cao điểm tầm soát COVID-19 nhằm huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, toàn thành phố cũng đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.

Các nhân viên y tế xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho người dân - Ảnh: CTTĐTTTH

Theo Bí thư Thành ủy Huế, song song với công việc xét nghiệm, việc tiêm vaccine cho người dân, học sinh từ 12 tuổi trở lên cũng được triển khai quyết liệt.

Báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tính tới thời điểm hiện tại, Huế đã cơ bản phủ xong tiêm mũi 1 cho mọi người và đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian. Ngoài ra, công tác khoanh vùng, hỗ trợ lương thực, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn cũng được triển khai đồng bộ.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao 'Triệu túi an sinh' cho người dân vùng dịch - Ảnh: SK&ĐS

Bên cạnh đó, Bí Thư Thành ủy Huế cũng người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

Thừa Thiên - Huế 'chạm đỉnh' số ca mắc COVID-19 từ trước đến nay Vào ngày gày 4/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 339 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đây được xem là số ca mắc cao kỷ lục tại tỉnh từ trước tới nay.

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