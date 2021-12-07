Trước nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế tăng cường biện pháp phòng chống

Bộ Y tế đề nghị địa phương tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Theo chia sẻ thông tin từ Sức khoẻ & Đời sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến thể Omicron. Theo đó, Bộ Y tế điện và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128 và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế, thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân. Trong đó tập trung vào các trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức của người dân.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam rất lớn - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế. Bộ Y tế lưu ý phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Tại công điện này, các địa phương cũng cần tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam châu Phi (Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique...) và một số quốc gia khu vực châu Âu. Theo đó thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời, tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng do virus (SVP), giám sát dựa vào sự kiện (EBS), thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19. Các địa phương chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. Khẩn trương tiêm đủ liều cơ bản vắc-xin Covid-19 cho người dân - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, về tiêm chủng, các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền), đảm bảo an toàn, hiệu quả; khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên. Song song với đó, triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn. Về điều trị, Bộ lưu ý phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu, bảo đảm đủ máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Các tỉnh, thành phố phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, trường học. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

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