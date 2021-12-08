Bệnh nhân COVID-19 quá tải, Huế chuẩn bị ban hành quyết định điều trị F0 tại nhà

Tin y tế 08/12/2021 16:19

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 5.575 ca F0, đang điều trị 2.525 ca.

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Toàn tỉnh vẫn chưa áp dụng điều trị tại nhà đối với F0 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình tổ y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát y tế và chăm sóc sức khỏe cho F0 không triệu chứng tại nhà. Việc này góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, đơn vị thu dung, điều trị COVID-19.

Bên cạnh đó, khi có chủ trương cách ly F0 không triệu chứng tại nhà, nếu phường, xã phát hiện có F0 cần cách ly thì phải kích hoạt ngay 1 tổ y tế lưu động để quản lý, chăm sóc F0, đảm bảo mỗi cụm dân cư có từ 50 đến 100 F0 thì có một tổ y tế lưu động. Tổ y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý F0 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời...

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Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Thanh niên

Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

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