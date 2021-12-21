Phát hiện bí mật khiến biến thể Omicron lây lan nhanh nhưng không gây ra triệu chứng nghiêm trọng

Tin y tế 21/12/2021 08:47

“Một loại virus có thể gây ra bệnh nặng và tử vong mặc dù bản thân nó không tạo nên triệu chứng nghiêm trọng" - Michael Chan Chi-wa - Trưởng nhóm nghiên cứu, cảnh báo.

Mới đây, một nghiên cứu của Viện Miễn dịch trị liệu và Bệnh truyền nhiễm Cambridge cho rằng, chủng đột biến này nhân lên nhanh hơn trong đường thở. Tuy nhiên, tốc độ nhân bản của virus trong phổi lại chậm hơn so với các biến thể trước.

Các chuyên gia chia sẻ, số lượng người mắc bệnh là một mối đe dọa lớn đối với dân số. Điển hỉnh, tuần qua, tại nước Anh đã có hơn nửa triệu người dương tính với Omicron, số ca mới mỗi ngày lên đến hàng trăm nghìn.

Phát hiện bí mật khiến biến thể Omicron lây lan nhanh nhưng không gây ra triệu chứng nghiêm trọng - Ảnh 1
Biến thể Omicron phát triển chậm hơn 10 lần trong mô phổi - Ảnh minh họa: Internet

Ravi Gupta - Giáo sư vi sinh lâm sàng tại Cambridge (Anh) và là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, kêu gọi mọi người không nên chủ quan trước những phát hiện mới nhất. Vừa qua, một báo cáo của nhóm nghiên cứu từ Đại học Hồng Kông cho thấy so với bản gốc của SARS-CoV-2, biến thể Omicron phát triển chậm hơn 10 lần trong mô phổi, góp phần khiến bệnh ít nghiêm trọng hơn.

Michael Chan Chi-wa - Trưởng nhóm nghiên cứu, cảnh báo: “Cần lưu ý rằng bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn, một loại virus có thể gây ra bệnh nặng và tử vong mặc dù bản thân nó không tạo nên triệu chứng nghiêm trọng.

Kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi, có thể thấy rằng biến thể Omicron đủ khả năng "tránh né" phản ứng miễn dịch từ vaccine và các lần nhiễm bệnh trong quá khứ. Do đó, mối đe doạ mà nó mang lại có thể sẽ rất lớn”, ông chia sẻ. 

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp

Dù nhận về rất nhiều số liệu ảm đạm từ khi siêu biến thể Omicron xuất hiện, tuy nhiên, biến thể này cũng đang dần nhận về những “tín hiệu tích cực” giúp thế giới có thể hy vọng một tương lai đại dịch tươi sáng hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   2 mũi vaccine không chống lại được biến thể omicron anh ghi nhận tới 200.000 nghìn ca mắc omicron mỗi ngày biến chủng Omicron

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại