Phát hiện bí mật khiến biến thể Omicron lây lan nhanh nhưng không gây ra triệu chứng nghiêm trọng

“Một loại virus có thể gây ra bệnh nặng và tử vong mặc dù bản thân nó không tạo nên triệu chứng nghiêm trọng" - Michael Chan Chi-wa - Trưởng nhóm nghiên cứu, cảnh báo.

Mới đây, một nghiên cứu của Viện Miễn dịch trị liệu và Bệnh truyền nhiễm Cambridge cho rằng, chủng đột biến này nhân lên nhanh hơn trong đường thở. Tuy nhiên, tốc độ nhân bản của virus trong phổi lại chậm hơn so với các biến thể trước.

Các chuyên gia chia sẻ, số lượng người mắc bệnh là một mối đe dọa lớn đối với dân số. Điển hỉnh, tuần qua, tại nước Anh đã có hơn nửa triệu người dương tính với Omicron, số ca mới mỗi ngày lên đến hàng trăm nghìn.

Biến thể Omicron phát triển chậm hơn 10 lần trong mô phổi - Ảnh minh họa: Internet

Ravi Gupta - Giáo sư vi sinh lâm sàng tại Cambridge (Anh) và là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, kêu gọi mọi người không nên chủ quan trước những phát hiện mới nhất. Vừa qua, một báo cáo của nhóm nghiên cứu từ Đại học Hồng Kông cho thấy so với bản gốc của SARS-CoV-2, biến thể Omicron phát triển chậm hơn 10 lần trong mô phổi, góp phần khiến bệnh ít nghiêm trọng hơn.

Michael Chan Chi-wa - Trưởng nhóm nghiên cứu, cảnh báo: “Cần lưu ý rằng bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn, một loại virus có thể gây ra bệnh nặng và tử vong mặc dù bản thân nó không tạo nên triệu chứng nghiêm trọng.

Kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi, có thể thấy rằng biến thể Omicron đủ khả năng "tránh né" phản ứng miễn dịch từ vaccine và các lần nhiễm bệnh trong quá khứ. Do đó, mối đe doạ mà nó mang lại có thể sẽ rất lớn”, ông chia sẻ.

Siêu biến chủng Omicron có những “tín hiệu tích cực”: Thuốc kháng virus, tỷ lệ tử vong thấp Dù nhận về rất nhiều số liệu ảm đạm từ khi siêu biến thể Omicron xuất hiện, tuy nhiên, biến thể này cũng đang dần nhận về những “tín hiệu tích cực” giúp thế giới có thể hy vọng một tương lai đại dịch tươi sáng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-bi-mat-khien-bien-the-omicron-lay-lan-nhanh-nhung-khong-gay-ra-trieu-chung-nghiem-trong-442424.html