Bộ Y tế quy định hai nhóm đối tượng sau sẽ bị trì hoãn tiêm vaccine COVID-19

Nhóm đối tượng gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần sẽ bị trì hoãn tiêm vaccine Covid-19 theo quy định mới nhất.

Vào ngày 21/12, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản hướng dẫn tạm thời về khám sàng lọc tiêm vaccine Covid-19 cho người 18 tuổi trở lên, có 2 nhóm người sẽ bị trì hoãn tiêm. Đó là người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế không còn trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 đối với người có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời, các đối tượng sau phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng trước khi tiêm vaccine như sau:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

- Phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống:

+ Nhiệt độ dưới 35,5 độ C và trên 37,5 độ C

+ Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút.

+ Huyết áp tối thiểu< 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế).

+ Nhịp thở > 25 lần/phút.

Sau khi khám sàng lọc, bác sĩ chỉ định ngay cho những trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, trì hoãn tiêm chủng cho đối tượng có ít nhất một yếu tố phải trì hoãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-quy-dinh-hai-nhom-doi-tuong-sau-se-bi-tri-hoan-tiem-vaccine-covid-19-442533.html