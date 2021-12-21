Tổ chức Y tế Thế giới thông báo 'tín hiệu tốt': Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nếu chúng ta làm tốt điều này

Mới đây, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO - Mike Ryan phát biểu rằng: "Nếu chúng ta có thể giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu thì chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này".

Theo trang Reuters đưa tin, Người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron của virus corona đang lây lan nhanh hơn biến thể Delta và lây nhiễm cả ở những đối tượng đã được tiêm chủng hoặc đã từng nhiễm COVID-19 trước đó. Ngoài ra, Giám đốc khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan nói thêm sẽ "thiếu khôn ngoan" nếu chỉ dựa trên những bằng chứng ban đầu để đưa ra kết luận rằng Omicron là một biến thể nhẹ hơn các biến thể trước đó. Cụ thể, biến thể này đã thành công trong việc né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể. Điều đó có nghĩa là các chương trình tiêm mũi tăng cường ở nhiều quốc gia cần phải nhắm mục tiêu đến những người có hệ miễn dịch kém hơn.

Nếu giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu, chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này - Ảnh: Internet Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hiện đã có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Nhiều khả năng những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị nhiễm hoặc tái nhiễm". Ông nhắc lại kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng Gia London được công bố vào tuần trước về nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao gấp 5 lần và không có dấu hiệu nhẹ hơn Delta. Tuy nhiên, các quan chức của WHO cho biết vaccine vẫn có tác dụng trong việc ngăn chặn lây nhiễm và gây bệnh.

Trong khi khả năng bảo vệ của kháng thể đã bị suy giảm nhưng tế bào T, trụ cột thứ 2 của phản ứng miễn dịch vẫn có thể ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng bằng cách tấn công các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Chuyên gia Abdi Mahamud của WHO cho biết thêm: "Mặc dù chúng tôi thấy lượng kháng thể trung hòa giảm, nhưng hầu như tất cả phân tích sơ bộ đều cho thấy khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào T vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những gì chúng tôi thực sự cần." Tiêm ngừa giúp bạn sở hữu siêu miễn dịch chống lại mọi biến thể SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet Ông Tedros cho biết, các hoạt động lễ hội sắp tới sẽ dẫn đến "gia tăng ca bệnh, gây quá tải cho hệ thống y tế và gây ra nhiều ca tử vong hơn nữa". Ông kêu gọi mọi người nên hoãn các cuộc tụ tập. Năm 2022 sẽ hướng tới sự phát triển của vaccine thế hệ thứ 2 và thứ 3 cùng với những bước tiến xa hơn về các phương pháp điều trị kháng khuẩn và những đổi mới khác. Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO phát biểu tại cuộc họp báo: "(Chúng tôi) hy vọng sẽ phân loại căn bệnh này thành một căn bệnh tương đối nhẹ, dễ phòng ngừa, dễ điều trị. Nếu giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu, chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này". Tuy nhiên, ông Tedros cho biết, Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019 phải cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan đến nguồn gốc của virus này để hỗ trợ việc ứng phó với nó trong tương lai.

TP.HCM cấp phát thuốc Molnupiravir cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế, trạm ytế, trạm y tế lưu động các quận, huyện, TP Thủ Đức; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các bệnh viện điều trị Covid-19 về việc chấn chỉnh ngay việc cấp phát thuốc cho F0 là người thuộc nhóm nguy cơ.

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