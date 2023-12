Tổ chức Y tế Thế giới thông báo 'tín hiệu tốt': Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nếu chúng ta làm tốt điều này

Ngoài ra, Giám đốc khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan nói thêm sẽ "thiếu khôn ngoan" nếu chỉ dựa trên những bằng chứng ban đầu để đưa ra kết luận rằng Omicron là một biến thể nhẹ hơn các biến thể trước đó. Cụ thể, biến thể này đã thành công trong việc né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể. Điều đó có nghĩa là các chương trình tiêm mũi tăng cường ở nhiều quốc gia cần phải nhắm mục tiêu đến những người có hệ miễn dịch kém hơn.

Theo trang Reuters đưa tin, Người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron của virus corona đang lây lan nhanh hơn biến thể Delta và lây nhiễm cả ở những đối tượng đã được tiêm chủng hoặc đã từng nhiễm COVID-19 trước đó.

Nếu giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu, chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này - Ảnh: Internet

Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hiện đã có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Nhiều khả năng những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị nhiễm hoặc tái nhiễm". Ông nhắc lại kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng Gia London được công bố vào tuần trước về nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao gấp 5 lần và không có dấu hiệu nhẹ hơn Delta. Tuy nhiên, các quan chức của WHO cho biết vaccine vẫn có tác dụng trong việc ngăn chặn lây nhiễm và gây bệnh.