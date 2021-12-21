Tổ chức Y tế Thế giới thông báo 'tín hiệu tốt': Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nếu chúng ta làm tốt điều này

Tin y tế 21/12/2021 20:30

Mới đây, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO - Mike Ryan phát biểu rằng: "Nếu chúng ta có thể giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu thì chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này".

Theo trang Reuters đưa tinNgười đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron của virus corona đang lây lan nhanh hơn biến thể Delta và lây nhiễm cả ở những đối tượng đã được tiêm chủng hoặc đã từng nhiễm COVID-19 trước đó.

Ngoài ra, Giám đốc khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan nói thêm sẽ "thiếu khôn ngoan" nếu chỉ dựa trên những bằng chứng ban đầu để đưa ra kết luận rằng Omicron là một biến thể nhẹ hơn các biến thể trước đó. Cụ thể, biến thể này đã thành công trong việc né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể. Điều đó có nghĩa là các chương trình tiêm mũi tăng cường ở nhiều quốc gia cần phải nhắm mục tiêu đến những người có hệ miễn dịch kém hơn.

bien the omicron
Nếu giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu, chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này - Ảnh: Internet

Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hiện đã có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Nhiều khả năng những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị nhiễm hoặc tái nhiễm". Ông nhắc lại kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng Gia London được công bố vào tuần trước về nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao gấp 5 lần và không có dấu hiệu nhẹ hơn Delta. Tuy nhiên, các quan chức của WHO cho biết vaccine vẫn có tác dụng trong việc ngăn chặn lây nhiễm và gây bệnh.

 

Trong khi khả năng bảo vệ của kháng thể đã bị suy giảm nhưng tế bào T, trụ cột thứ 2 của phản ứng miễn dịch vẫn có thể ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng bằng cách tấn công các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Chuyên gia Abdi Mahamud của WHO cho biết thêm: "Mặc dù chúng tôi thấy lượng kháng thể trung hòa giảm, nhưng hầu như tất cả phân tích sơ bộ đều cho thấy khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào T vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những gì chúng tôi thực sự cần."

bien the omicron 1
Tiêm ngừa giúp bạn sở hữu siêu miễn dịch chống lại mọi biến thể SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Ông Tedros cho biết, các hoạt động lễ hội sắp tới sẽ dẫn đến "gia tăng ca bệnh, gây quá tải cho hệ thống y tế và gây ra nhiều ca tử vong hơn nữa". Ông kêu gọi mọi người nên hoãn các cuộc tụ tập.

Năm 2022 sẽ hướng tới sự phát triển của vaccine thế hệ thứ 2 và thứ 3 cùng với những bước tiến xa hơn về các phương pháp điều trị kháng khuẩn và những đổi mới khác. Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO phát biểu tại cuộc họp báo: "(Chúng tôi) hy vọng sẽ phân loại căn bệnh này thành một căn bệnh tương đối nhẹ, dễ phòng ngừa, dễ điều trị. Nếu giữ virus lây truyền ở mức tối thiểu, chúng ta có thể chấm dứt được đại dịch này".

Tuy nhiên, ông Tedros cho biết, Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019 phải cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan đến nguồn gốc của virus này để hỗ trợ việc ứng phó với nó trong tương lai.

TP.HCM cấp phát thuốc Molnupiravir cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

TP.HCM cấp phát thuốc Molnupiravir cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế, trạm ytế, trạm y tế lưu động các quận, huyện, TP Thủ Đức; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các bệnh viện điều trị Covid-19 về việc chấn chỉnh ngay việc cấp phát thuốc cho F0 là người thuộc nhóm nguy cơ.

Xem thêm
Từ khóa:   đại dịch COVID-19 biến thể Omicron Tiêm vaccine

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 46 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại