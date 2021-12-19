TP.HCM cấp phát thuốc Molnupiravir cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế, trạm ytế, trạm y tế lưu động các quận, huyện, TP Thủ Đức; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các bệnh viện điều trị Covid-19 về việc chấn chỉnh ngay việc cấp phát thuốc cho F0 là người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo thông tin chia sẻ từ báo Người lao động, Sở Y tế cho biết, qua quá trình giám sát các hoạt động trong chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế nhận thấy một số địa phương chỉ cấp thuốc Molnupiravir cho người đủ điều kiện cách ly tại nhà. Những F0 chuyển vào cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 quận, huyện, bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 chưa được cấp loại thuốc này. Do đó, Sở Y tế đề nghị khi triển khai tầm soát xét nghiệm người thuộc nhóm nguy cơ, nếu có kết quả dương tính, cán bộ phải báo ngay cho trạm y tế, trạm y tế lưu động trên địa bàn để cấp phát ngay thuốc Molnupiravir cho người bệnh.

Người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 cần được sử dụng thuốc uống Molnupiravir - Ảnh: NLĐ Tại trạm y tế, trạm y tế lưu động cấp phát và hướng dẫn người bệnh sử dụng ngay thuốc Molnupiravir. Đồng thời, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức nguy cơ để quyết định F0 cách ly tại nhà hay tại cơ sở, bệnh viện thu dung điều trị Covid-19. Tại cơ sở thu dung, điều trị, bệnh viện điều trị Covid-19 khi tiếp nhận người thuộc nhóm nguy cơ phải kiếm tra, khai thác thông tin thuốc đang sử dụng, cho người bệnh sử dụng ngay thuốc kháng virus nếu chưa được dùng. Sở Y tế cho biết các yêu cầu trên nhằm đảm bảo tất cả các F0 thuộc nhóm nguy cơ được chăm sóc và điều trị sớm nhất.

Bộ Y tế đã có thông báo cho biết đến nay đã cấp 300.000 liều Monulpiravir - Ảnh: Tuổi trẻ Online Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục cấp phép sản xuất để sớm đưa thuốc kháng virus thành phổ biến, người dân được dễ dàng tiếp cận thuận lợi. Do đó, vào ngày 18/12, Bộ Y tế đã có thông báo cho biết đến nay đã cấp 300.000 liều Monulpiravir trong Chương trình điều trị có kiểm soát, đến nay có trên 40 địa phương tham gia chương trình. Đồng thời, TP.HCM đã triển khai chiến dịch người thuộc nhóm nguy cơ, tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19. UBND TP yêu cầu, khi phát hiện người thuộc nhóm nguy cơ dương tính với SARS-CoV-2, trạm y tế, trạm y tế lưu động phải cấp phát ngay thuốc Molnupiravir cho người bệnh.

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