Nam sinh lớp 11 tiêm hai mũi vaccine Pfizer chỉ cách nhau 10 phút

Vụ việc nhầm lẫn này xảy ra tại Trường THPT Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 16/12, Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tiêm, một nam sinh lớp 11 sau khi tiêm xong mũi một ở bàn thứ nhất thì tiếp tục đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm mũi hai. Thời gian giữa hai mũi khoảng 10 phút. Trong khi theo quy định, sau khi tiêm xong mũi một, học sinh phải chờ theo dõi sức khỏe 30 phút trước khi về nhà, bốn tuần sau tiêm mũi hai.

Học sinh ở Quảng Nam được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi phát hiện sự việc, vì lo ngại sức khỏe học sinh, trường đã báo gia đình và đưa em đến trung tâm Y tế TP Tam Kỳ theo dõi sức khỏe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ - Ông Phạm Thanh Bình cho biết "Hôm qua tôi và lãnh đạo TP Tam Kỳ đã làm việc với nhà trường. Em học sinh được đưa về trung tâm y tế theo dõi, sức khỏe hiện bình thường, sẽ xuất viện trong ngày hôm nay. Liều tiêm cho học sinh chỉ bằng nửa liều tiêm cho người lớn, nên lỡ có tiêm 2 mũi theo tôi cũng không có vấn đề gì".

THPT ở TP Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine phòng chống Covid-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngoài ra, ngay chiều qua, ngành y tế và nhà trường đã họp rút kinh nghiệm, quán triệt các nhân viên chấp nhận tiêm chậm nhưng phải đảm bảo phải an toàn. Đồng thời, do nhân viên y tế đang tiếp tục tiêm cho học sinh nên trung tâm sẽ có hình thức xử lý sau.

Nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 chỉ cần cách ly 3 ngày Để chuẩn bị cho việc mở lại bay quốc tế từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo phòng chống dịch COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-11-tiem-hai-mui-vaccine-pfizer-chi-cach-nhau-10-phut-441938.html