Nam sinh lớp 11 tiêm hai mũi vaccine Pfizer chỉ cách nhau 10 phút

Tin y tế 17/12/2021 14:07

Vụ việc nhầm lẫn này xảy ra tại Trường THPT Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 16/12, Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tiêm, một nam sinh lớp 11 sau khi tiêm xong mũi một ở bàn thứ nhất thì tiếp tục đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm mũi hai. Thời gian giữa hai mũi khoảng 10 phút. Trong khi theo quy định, sau khi tiêm xong mũi một, học sinh phải chờ theo dõi sức khỏe 30 phút trước khi về nhà, bốn tuần sau tiêm mũi hai. 

tiem vaccine Pfizer 1
Học sinh ở Quảng Nam được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi phát hiện sự việc, vì lo ngại sức khỏe học sinh, trường đã báo gia đình và đưa em đến trung tâm Y tế TP Tam Kỳ theo dõi sức khỏe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ - Ông Phạm Thanh Bình cho biết "Hôm qua tôi và lãnh đạo TP Tam Kỳ đã làm việc với nhà trường. Em học sinh được đưa về trung tâm y tế theo dõi, sức khỏe hiện bình thường, sẽ xuất viện trong ngày hôm nay. Liều tiêm cho học sinh chỉ bằng nửa liều tiêm cho người lớn, nên lỡ có tiêm 2 mũi theo tôi cũng không có vấn đề gì".

tiem vaccine Pfizer
THPT ở TP Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine phòng chống Covid-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngoài ra, ngay chiều qua, ngành y tế và nhà trường đã họp rút kinh nghiệm, quán triệt các nhân viên chấp nhận tiêm chậm nhưng phải đảm bảo phải an toàn. Đồng thời, do nhân viên y tế đang tiếp tục tiêm cho học sinh nên trung tâm sẽ có hình thức xử lý sau. 

Nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 chỉ cần cách ly 3 ngày

Nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 chỉ cần cách ly 3 ngày

Để chuẩn bị cho việc mở lại bay quốc tế từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Quảng Nam trẻ bị tiêm nhầm vắc xin tiêm vaccine Pfizer

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại