NÓNG: Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron sau khi nhập cảnh

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 31/12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã nhận được 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam.

Viện Pasteur Nha Trang báo cáo 14 người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, VnExpress đưa tin, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết các trường hợp này đều đang được cách ly. Theo báo cáo của Tổ thông tin truy vết tại Quảng Nam, chuyến bay VN99 từ Mỹ về Đà Nẵng ngày 24/11 có 177 khách và 16 thành viên tổ bay, hiện 172 người cách ly tại khách sạn Mullberry Hoi An, hai người cách ly tại Công ty An Phú Hà Nội, hai ở 13D2 khu Ciputra quận Tây Hồ Hà Nội, một người về Công ty an Bình TP HCM. Tổ bay 16 người cũng đang cách ly tại TP HCM.

Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 24/12 có 103 hành khách đang cách ly tại khách sạn Historis Hội An và 13 thành viên tổ bay cách ly ở Hà Nội.