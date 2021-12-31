NÓNG: Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron sau khi nhập cảnh

Viện Pasteur Nha Trang đã có văn bản báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gene SARS-CoV-2 của 15 trường hợp vừa nhập cảnh từ Mỹ và Hàn Quốc về Đà Nẵng.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 31/12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã nhận được 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam. Viện Pasteur Nha Trang nhận mẫu lúc 18h ngày 27/12 và có kết quả phân tích ngày 30/12. Kết quả cho thấy 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Viện Pasteur Nha Trang báo cáo 14 người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, VnExpress đưa tin, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết các trường hợp này đều đang được cách ly. Theo báo cáo của Tổ thông tin truy vết tại Quảng Nam, chuyến bay VN99 từ Mỹ về Đà Nẵng ngày 24/11 có 177 khách và 16 thành viên tổ bay, hiện 172 người cách ly tại khách sạn Mullberry Hoi An, hai người cách ly tại Công ty An Phú Hà Nội, hai ở 13D2 khu Ciputra quận Tây Hồ Hà Nội, một người về Công ty an Bình TP HCM. Tổ bay 16 người cũng đang cách ly tại TP HCM. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 24/12 có 103 hành khách đang cách ly tại khách sạn Historis Hội An và 13 thành viên tổ bay cách ly ở Hà Nội.

Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 23/12 có 201 hành khách đang cách ly tại khách sạn Mường Thanh Hội An, tổ bay có 16 người cách ly tại Hà Nội. Chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về Đà Nẵng ngày 21/12 có 216 hành khách và 13 thành viên tổ bay (cách ly tại Hà Nội). Trong số hành khách có một đang cách ly ở khách sạn Mulberry Collection Silk Mariana, 214 người cách ly ở khách sạn Tui Blue Nam Hội An, một người về TP HCM. Việt Nam hiện ghi nhận 15 ca nhiễm Omicron - Ảnh: Internet Hiện tại, toàn bộ hành khách trên chuyến bay QH9451 đã hết thời hạn cách ly và đã di chuyển về địa phương. Các hành khách trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối 30/12 và sáng 31/12. Ngoài ra, Tổ thông tin truy vết đã thu thập được đầy đủ danh sách địa chỉ và số điện thoại của toàn bộ hành khách cách ly tập trung tại Quảng Nam. Số ca nhiễm Omicron ghi nhận tại Việt Nam hiện là 15, trong đó ca đầu tiên công bố hôm 28/12 là một người về từ Anh ngày 19/12 cách ly tại Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội, không có khả năng lây lan cộng đồng.

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