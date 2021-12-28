NÓNG: Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên 

Mới đây, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào ngày 28/12, Bộ Y tế đã báo cáo về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam.

Vào ngày 19/12/2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách K.V.H.M trên chuyến bay từ Anh quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài (tối 19/12), ông M. có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Tiếp đó, ông đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú.

Khoa Sinh học phân tử của Bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cho kết quả dương tính với CT: 16.52. Đến ngày 20/12, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore (ONT), kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21/12, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân M. Kết quả xác định bệnh nhân mang biến chủng Omicron (B.1.1.529) với 34 đột biến trên protein gai.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, báo Zing đưa tin, vào trưa 27/12, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng xác nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đã có kết quả giải trình tự gene khẳng định. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người này chưa được thông tin cụ thể. Vị lãnh đạo chia sẻ: "Chúng tôi không ngạc nhiên khi nhận kết quả giải trình tự gene là biến chủng Omicron. Bởi không phải biến chủng này thì cũng sẽ là một biến chủng khác, do đó, người dân nên tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch và quy định 5K, không nên quá lo lắng".

Hiện tại, đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh.

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