Người sau khi khỏi COVID-19 không cần phải đợi 6 tháng để tiêm vắc xin

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người sau khi mắc Covid-19, được điều trị khỏi bệnh và hoàn thành việc cách ly y tế cần sớm được tiêm vắc-xin Covid-19 mà không phải đợi 6 tháng như trước đây.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, Bộ Y tế cho biết người sau khi mắc Covid-19, được điều trị khỏi bệnh và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định cần sớm được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 bao gồm các liều vắc-xin cơ bản và mũi tiêm nhắc lại. Người sau khi được điều trị khỏi Covid-19 không cần phải đợi đến 6 tháng như trươc đây.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn tiêm liều bổ sung vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng:

- Người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc-xin) bao gồm:

- Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...;

- Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc-xin Sputnik V.

Loại vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA. Khoảng cách để tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản. Tiêm liều nhắc lại vắc-xin Covid-19 cho đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế.

Khi mắc COVID-19, những nhóm bệnh nền có nguy cơ trở nặng và tử vong cao Mới đây, Bộ Y tế lưu ý đến nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc Covid-19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-sau-khi-khoi-covid-19-khong-can-phai-doi-6-thang-de-tiem-vac-xin-442779.html