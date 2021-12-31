Lấy mẫu xét nghiệm nhanh, Nghệ An phát hiện 70 trường hợp F0 không triệu chứng

Tin y tế 31/12/2021 10:00

Thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm, Nghệ An đã phát hiện 90 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca cộng đồng không có triệu chứng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào sáng ngày 31/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 30-12 đến 6 giờ ngày 31-12), Nghệ An ghi nhận 90 ca mắc Covid-19 mới tại 8 địa phương (thị xã (TX) Hoàng Mai: 25, Diễn Châu: 19, Quỳ Hợp: 18, Quỳ Châu: 12, Thanh Chương: 9, Yên Thành: 5, Tương Dương: 1, Nghĩa Đàn: 1).

Trong đó, có 30 ca cộng đồng (Diễn Châu: 19, Thanh Chương: 9, Yên Thành: 1, Nghĩa Đàn: 1), 60 ca đã được cách ly từ trước (30 ca trong vùng phong tỏa, 25 ca F1, 3 ca miền Nam về, 2 ca ở tỉnh khác về).

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Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho người dân - Ảnh: NLĐ

Bên cạnh đó, số ca mắc Covid-19 công đồng mới phát hiện tại Nghệ An có tới 19 trường hợp tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Tất các các trường hợp này đều được phát hiện qua việc lực lượng chức năng lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong tổng số 90 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An có 20 ca có triệu chứng, 70 ca không có triệu chứng.

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Nghệ An phát hiện 70 ca mắc Covid-19 không triệu chứng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, UBND tỉnh Nghệ An đang yêu cầu chính quyền các cấp, tổ chức chính trị chịu trách nhiệm triển khai có hiệu quả choạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường công tác rà soát, giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 ở trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết từ vùng nguy cơ rất cao (cấp 4) đến khu vực có cấp độ dịch thấp hơn.

Đồng thời, các địa phương cần tuyên truyền phòng chống dịch đến tận cơ sở để vận động đến người dân thực hiện các biện pháp 5K. Người dân cũng nên hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, chủ động mua và sử dụng test nhanh kháng nguyên để phát hiện virus.

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