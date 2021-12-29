Bộ Y tế thông tin về 165 người đi cùng ca nhiễm Omicron chủ yếu ở Hà Nội

Tin y tế 29/12/2021 10:03

Sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Y tế xác định có 165 người đi cùng chuyến bay với ca nhiễm này.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bộ Y tế thông báo có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Trong đó chủ yếu là người ở Hà Nội và 3 địa phương khác. Do đó, Bộ Y tế đã có công điện gửi các địa phương có người đi cùng chuyến bay để thực hiện quản lý theo quy định.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định: "Với các biện pháp quản lý người nhập cảnh chúng ta đang áp dụng, không có khả năng ca nhiễm biến thể Omicron lây lan ra cộng đồng".

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Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 19/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách K.V.H.M trên chuyến bay Bamboo Airway QH9028 từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài tối 19/12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng.

Khoa Sinh học phân tử của Bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với CT: 16.52. Vào ngày 21/12, kết quả giải trình tự gene cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529). Ngay sau khi xác định ca nhiễm, bệnh nhân đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh.

Hiện tại, bệnh nhân H.M. có sức khỏe ổn định và chưa biểu hiện những triệu chứng lâm sàng. Đồng thời, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Các bác sĩ của bệnh viện 108 nhận định đây là ca Covid-19 không triệu chứng, nguy cơ thấp.

NÓNG: Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên 

NÓNG: Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên 

Mới đây, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

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Từ khóa:   biến thể Omicron biến thể Covid-19 dịch bệnh COIVD-19

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