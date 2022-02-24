Khi một cá nhân trải qua các triệu chứng liên quan đến COVID trong một thời gian dài hơn nữa ngay cả sau khi phục hồi, người đó được cho là đang trải qua các triệu chứng COVID kéo dài. Ở những bệnh nhân này, mặc dù không còn dương tính với vi rút Corona, nhưng ảnh hưởng của nó có tác động tiềm tàng sau nhiều tháng.

Kể từ khi các chuyên gia nói về khả năng mắc COVID kéo dài, những lo lắng của người dân đã lên đến đỉnh điểm. Trên thực tế, COVID tồn tại từ lâu và hệ lụy của nó cũng khiến các cơ quan y tế và chuyên gia lo lắng. Mọi người đã nhận thấy tác động của COVID kéo dài, thậm chí nhiều tháng sau khi hồi phục khỏi COVID do vi rút Corona gây ra.

Các chuyên gia y tế đã phát hiện ra rằng vi rút Corona có thể tấn công các cơ quan nội tạng của con người ở nhiều mức độ khác nhau. Nó có thể tác động đến tim, hệ thần kinh, thận, gan và các cơ quan khác. Mọi người hậu nhiễm Covid cũng có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe tâm thần như đau buồn, trầm cảm, mệt mỏi và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các triệu chứng phổ biến của COVID kéo dài là mệt mỏi, khó thở, ho, đau khớp và đau ngực, các vấn đề về nhận thức, khó tập trung, trầm cảm, đau cơ, đau đầu, tim đập nhanh và sốt không liên tục.

COVID ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể như thế nào?

Các chuyên gia tại John Hopkins Medicine đã nói rằng các vấn đề về hô hấp, các vấn đề về tim, tổn thương thận, khứu giác và vị giác bị mất hoặc bị tổn thương, vấn đề về thần kinh, các vấn đề về hệ thống thần kinh tự trị, bệnh tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần là những tác động COVID kéo dài phổ biến đối với cơ thể con người.

"Trong khi phổi là cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chúng tôi đang biết rằng nhiều cơ quan ngoài phổi có thể bị ảnh hưởng. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang báo cáo những tác động lâu dài có thể ảnh hưởng đến tim, thận, da và não", Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ cho biết.

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Các vấn đề về hô hấp

Căn bệnh hô hấp này tàn phá đường thở qua đường mũi của cơ thể người trong và sau khi nhiễm COVID. Các chuyên gia đã nói rằng những trường hợp nghiêm trọng của COVID có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi của cơ thể và có thể mất hàng tháng để phục hồi phổi khỏi tác động của COVID.

Một số triệu chứng rất phổ biến là: khó thở, ho khan, thở nặng nhọc và nhịp tim tăng lên.

Các vấn đề về tim

Các triệu chứng phổ biến của các vấn đề về tim phát triển sau COVID là cảm thấy ngực như bị đánh trống do khó thở và nhịp tim nhanh.

"Một nghiên cứu cho thấy 60% những người khỏi bệnh COVID-19 có dấu hiệu viêm tim đang diễn ra, có thể dẫn đến các triệu chứng phổ biến là khó thở, hồi hộp và tim đập nhanh. Tình trạng viêm này xuất hiện ngay cả ở những người bị nhẹ đối với những trường hợp nhiễm COVID-19 và những người không có vấn đề y tế nào trước khi bị bệnh", các chuyên gia tại John Hopkins Medicine cho biết.

Tổn thương thận

Hội chứng cơn bão cytokine (là tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như vi rút gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống cơ thể) được tạo ra sau khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh. Khi các cytokine tấn công nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể như phổi, gan sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng. Các chuyên gia đã liên kết phản ứng viêm này với tổn thương của các mô khỏe mạnh trong các cơ quan khác nhau bao gồm cả thận.

Mất hoặc biến dạng khứu giác và vị giác

Trong tất cả các triệu chứng nhiễm COVID đã cho thấy, những triệu chứng phổ biến nhất là mất khứu giác và vị giác. Vì đây là một bệnh về đường hô hấp, nên có thể hiểu được khi khứu giác và vị giác bị mất đi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngay cả sau khi phục hồi, nhiều người vẫn không phục hồi được vị giác và khứu giác của họ thậm chí sau nhiều tháng.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tất cả những người trải qua COVID kéo dài về mất khứu giác và vị giác, có 60% đến 80% khả năng những người này sẽ thấy khứu giác được cải thiện trong vòng một năm.

Vấn đề thần kinh

Sương mù não đã trở thành chủ đề chính của cuộc thảo luận ngay sau khi tình huống COVID kéo dài được báo trước. Mất tập trung, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và các triệu chứng khác như vậy có thể thấy ở mọi người hậu nhiễm Covid trong thời gian dài.

Các vấn đề về hệ thần kinh tự chủ

Hệ thống thần kinh tự chủ cũng bị ảnh hưởng ở nhiều người sau khi bị nhiễm vi rút Corona. Một báo cáo do John Hopkins trích dẫn lời một chuyên gia cho biết hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS) ( là hiện tượng đặc trưng bởi tình trạng tim đập nhanh khi thay đổi tư thế từ nằm hoặc ngồi sang đứng dậy) có thể khiến những người sống sót mắc các triệu chứng thần kinh khác, bao gồm đau đầu liên tục, mệt mỏi, sương mù não, khó suy nghĩ hoặc tập trung và mất ngủ.

Sức khỏe tinh thần

Những người có dấu hiệu kiệt quệ về tinh thần đã bị ảnh hưởng bởi COVID ở mức độ lớn đến mức rất khó để xác định các triệu chứng chính xác. Do tình trạng đóng cửa và phong tỏa thường xuyên, mọi người buộc phải ở trong tình trạng bị cô lập trong bối cảnh ảm đạm vì dịch Covid. Thời gian dài bị cô lập, căng thẳng liên quan đến công việc, sợ hãi về loại vi rút Corona luôn thay đổi đã gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần của mọi người.

Theo Times of India