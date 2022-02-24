Tác dụng 'thần kỳ' của âm nhạc: Một trung tâm y tế ở Valencia tận dụng 'sức mạnh' âm thanh khiến người dân 'thư giãn' hơn khi tiêm vaccine Covid-19

Sức khỏe 24/02/2022 08:00

Một trong những trung tâm tiêm chủng được thành lập ở thành phố Valencia đã trở nên nổi tiếng nhờ làm sinh động quá trình tiêm chủng bằng âm nhạc.

Tác dụng 'thần kỳ' của âm nhạc: Một trung tâm y tế ở Valencia tận dụng 'sức mạnh' âm thanh khiến người dân 'thư giãn' hơn khi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1

Ý tưởng đến từ Javier Puig - một người chăm sóc muốn tận dụng sức mạnh của âm nhạc để những người đến trung tâm tiêm vắc xin phòng bệnh covid thoải mái hơn.

Lúc đầu, khi các nhóm tuổi được đề cập là 50 và 40, anh ấy cho phát các bài hát mà bản thân anh ấy đã nghe của các ban nhạc như Simple Minds hoặc các bài hát được chơi trong một số câu lạc bộ như Barraca hoặc Puzzle. Khi tuổi của những người được tiêm chủng đã đi xuống, một y tá đồng nghiệp, Lucía Moruno đã tiếp quản công việc này. 

"Điều đó tốt cho tất cả chúng ta, việc tiêm vắc-xin không thể tránh khỏi sự sợ hãi và căng thẳng. Âm nhạc đã cứu tất cả chúng ta, nó đã cứu tôi trong đại dịch", Puig khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng trong giới trẻ hiện nay vì các bệnh viện đang quá tải.

Moruno đã gửi một thông điệp với ý nghĩa tương tự: "Rằng hãy để họ làm điều đó cho những người khác đang đau đớn trong bệnh viện." 

Công ty y tế nhận xét rằng, nhờ âm nhạc, trung tâm y tế Jubiocio này đã tiếp nhận trung bình 4.000 người mỗi ngày, "mọi người khá hào hứng""điều quan trọng là họ đến và cảm thấy thoải mái nhất có thể". 

Nhiều người đến trung tâm y tế Jubiocio đồng ý rằng âm nhạc giúp họ "thư thái hơn". "Thật tuyệt vời và thư giãn", một người trẻ tuổi nói. Một cô gái khác đảm bảo rằng với các bài hát "bạn tạm thời quên đi lo lắng và nghĩ về những thứ khác".

Một thiếu niên thú nhận: “Tôi sợ kim tiêm và thậm chí tôi còn không nhận ra nó nghe như thế nào”, một thiếu niên thú nhận khi được vừa tiêm vừa nghe nhạc.

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Từ khóa:   Âm nhạc vaccine tiêm vắc xin vaccine COVID-19

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