Tiêm loại vaccine phòng COVID-19 nào cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi?

Tin y tế 09/02/2022 17:02

Đến nay đã có 44 quốc gia tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, trong đó có đến 75% dùng vaccine Pfizer. 

Theo Sức khoẻ và đời sống đưa tin, qua khảo sát hơn 415.000 phụ huynh có con từ 5-11 tuổi, có 60,6% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi này.

Mới đây, ngày 5/2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 14/NQ-CP về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cho biết thêm, vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã được Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) phê duyệt sử dụng. Đến nay đã có 44 quốc gia tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, trong đó có đến 75% dùng vaccine Pfizer. 

Tiêm loại vaccine phòng COVID-19 nào cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi? - Ảnh 1
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết, đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng. Tiếp theo đó các cháu sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua.

Tức là những trẻ đi học thì các cháu được tiêm tại trường, những trẻ không đi học được tiêm chủng tại trạm y tế; đối với những trẻ có bệnh lý nền, bệnh lý mạn tính thì sẽ tiêm tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn tiêm chủng.

"Chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết, cụ thể về các phản ứng sau tiêm, cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm; đồng thời chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng, đến các bậc cha mẹ để các phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế, cán bộ y tế trong theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng"- PGS.TS Dương Thị Hồng nói.

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