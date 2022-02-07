Các nhà nghiên cứu phát triển vaccine nhỏ mũi, tiềm năng trở thành 'vũ khí chiến đấu' phòng ngừa COVID-19 trong tương lai

Việc chủng ngừa cho dân số bằng vaccine theo đường nhỏ mũi hoặc uống sẽ nhanh hơn là tiêm – vốn đòi hỏi kỹ năng và thời gian để thực hiện. Vaccine nhỏ qua đường mũi có thể khiến nhiều người, ngay kể cả trẻ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với những mũi tiêm gây đau đớn, và tránh được tình trạng thiếu kim, ống tiêm và các vật liệu khác.

Trước làn sóng lây lan nhanh của chủng Omicron, cùng các đột biến phụ, theo The New York Times, vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19 có thể là cách tốt để ngăn ngừa nhiễm trùng lâu dài, vì chúng cung cấp sự bảo vệ chính xác nơi cần thiết để chống lại virus: lớp niêm mạc của đường thở, nơi coronavirus tiếp cận đầu tiên.

Đồng thời, vaccine nhỏ mũi sẽ phủ lên bề mặt niêm mạc của mũi, miệng và cổ họng bằng các kháng thể lâu dài, do đó sẽ tốt trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng và lây lan virus. Vaccine nhỏ mũi đã được chứng minh là bảo vệ được chuột, chồn, chuột đồng và khỉ chống lại coronavirus. Cụ thể, một nghiên cứu mới vào tuần trước đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hỗ trợ việc sử dụng chúng như một chất tăng cường. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng một loại thuốc tăng cường qua đường mũi đã tạo ra các tế bào ghi nhớ miễn dịch và kháng thể trong mũi và cổ họng, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ từ việc tiêm chủng ban đầu.

Các vaccine COVID-19 hiện tại được tiêm vào cơ bắp và có tác dụng đào tạo các tế bào miễn dịch vượt trội để đối phó với virus sau khi nó xâm nhập vào cơ thể. Chúng tạo ra các kháng thể gọi là IgG lưu thông trong máu và có thể được tạo ra khi cần thiết. Nhưng một vài trong số những kháng thể này khi đi đến mũi và cổ họng đã nhanh chóng bị suy yếu. Ngược lại, vaccine nhỏ mũi tạo ra một bộ kháng thể đặc biệt, được gọi là IgA, phát triển mạnh trên các bề mặt niêm mạc như mũi và cổ họng. Và những kháng thể này có thể mất đi chậm hơn. Vaccine được cung cấp cùng với máy phun sương có thể bao phủ toàn bộ đường thở, bao gồm cả phổi, bằng các kháng thể IgA.

Nga sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi để tái chủng - Ảnh: Tass

Bên cạnh đó, theo Moscow đưa tin, Bộ Y tế Nga cũng đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và đăng ký vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi, do Trung tâm Gamalei phát triển.

Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế Nga đã cho phép Trung tâm Gamalei tiến hành giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vaccine xịt mũi ngừa Covid-19. Ông Gintsburg - người đứng đầu Trung tâm đã lưu ý trước đó, loại vaccine này sẽ không loại bỏ nhu cầu tiêm chủng thường xuyên mà sẽ trở thành bổ sung, cung cấp một rào cản khác đối với nhiễm trùng. Theo nhà khoa học này, hình thức nhỏ mũi tạo ra khả năng miễn dịch tại chỗ ở vùng mũi họng và là hàng rào bổ sung đối với virus đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể.