Sáng tạo hình thù virus corona chỉ với gạo và khoai tây, cô gái khéo tay khiến dân mạng trầm trồ

Thế giới 02/02/2022 06:17

Tài khoản có tên Mimpi đã chia sẻ trên Twitter một đoạn video cho thấy một người phụ nữ đã làm những hình virus Corona bằng gạo và khoai tây khiến cư dân mạng dậy sóng vì quá khéo léo.

Đại dịch đang diễn ra đã khiến thế giới kiệt quệ. Tuy nhiên, đối với một số người, họ muốn tạo nên sự tích cực và động lực cho cuộc sống bằng những ý tưởng đáng yêu và virus đã trở thành nguồn sáng tạo của họ. Trước đó vào năm 2020, một cửa hàng đồ ngọt ở Kolkata đã đăng tải hình ảnh biến tấu món ăn thành hình dạng virus với tên gọi Corona Sandesh và khiến cư dân mạng choáng váng. Giờ đây, một người phụ nữ đã tiếp tục chuỗi sáng tạo đó và làm nên hình dạng có tên gọi là Corona Vadas!

Sáng tạo hình thù virus corona chỉ với gạo và khoai tây, cô gái khéo tay khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 1
Hình thù ngộ nghĩnh của những chiếc bánh làm cư dân mạng tán dương bởi độ sáng tạo

Tài khoản có tên Mimpi đã chia sẻ trên Twitter một đoạn video cho thấy một người phụ nữ đã làm những hình virus Corona bằng gạo và khoai tây. Clip bắt đầu với việc chuẩn bị bột rồi đến phần nhân là khoai tây, hành tây và cà chua. Sau đó, người phụ nữ bọc những viên nhỏ đã nhồi khoai tây vào một cái bát đầy gạo và đem đi hấp chín. Sau đó, cô ấy mở món bánh hình thù độc lạ đã hoàn thành để thể hiện độ giòn của nó.

Video đã được xem hơn 3.500 lượt xem và con số này đang tăng lên đều đặn. Mọi người đều ngạc nhiên với món ăn và bày tỏ rằng dù hình thù làm người ta có chút e sợ nhưng trông nó khá ngon.

Theo Indiatoday

 

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