Em bé này là Sohail Ahmadi, mới hai tháng tuổi khi mất tích trong cuộc sơ tán hỗn loạn ở Kabul - thành phố ở phía Đông miền Trung của Afghanistan vào ngày 19 tháng 8.

Theo các báo cáo trước đó, trong sự tuyệt vọng của gia đình khi sự hỗn loạn nổ ra, cậu bé đã được giao cho một người lính tại một sân bay vào tháng Tám với hi mọng mong manh vào được máy bay để di tán. Bất ngờ thay, hiện nay tờ Reuters đưa tin rằng cậu bé tưởng rằng đã mất tích ấy đã may mắn được đoàn tụ với người thân của mình.

Người tài xế gặp Sohail ở sân bay và đưa về nhà nuôi dưỡng như con của mình.

Tờ Reuters công bố những bức ảnh của Sohail trong một bài đăng độc quyền vào tháng 11, cậu bé đã được cứu giúp ở Kabul bởi một tài xế taxi 29 tuổi tên Hamid Safi.

Nhưng sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, đứa bé vẫn không thể trở về với gia đình ngay lập tức được. Phải mất hơn bảy tuần thương lượng và cảnh sát Taliban phải tạm giữ Safi trong thời gian ngắn trước khi đứa trẻ được trả lại cho ông nội và gia đình thất lạc của bé.

Sohail vẫn chưa được đoàn tụ với cha mẹ của mình là Mirza Ali Ahmadi và Suraya. Họ đã được sơ tán đến Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Trở lại vào tháng 11, người cha nói với tờ Reuters rằng ông đã giao Sohail cho một người lính tại sân bay với hy vọng cậu bé có thể sẽ có hi vọng đến được lối vào máy bay cách đó chỉ 5 mét. Thật không may, lực lượng Talibam đã đẩy lùi đám đông và phải mất một lúc sau Ahmadi cùng gia đình mới vào được bên trong.

Vào thời điểm đó, đứa con của họ đã không được tìm thấy. Sau khi tìm kiếm đứa con của mình, Ahmadi và gia đình được chuyển đến một căn cứ quân sự ở Texas.

Anh Safi là người tìm thấy Sohail đang khóc thét trên mặt đất, anh đã cố gắng xác định vị trí của cha mẹ đứa bé nhưng không thành công. Sau đó anh quyết định đưa con về với vợ và ba cô con gái của mình để cùng chăm sóc. "Tôi đang chăm đứa bé này. Nếu gia đình bé được tìm thấy, tôi sẽ giao cháu bé cho họ. Nếu không, tôi sẽ tự mình nuôi bé", anh chia sẻ với tờ Reuters vào tháng 11.

(Theo Indiatimes)