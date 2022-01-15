Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa

Thế giới 15/01/2022 10:00

Bạn sẽ rất bực bội khi thấy ngôi nhà của mình hoàn toàn bẩn mặc dù ai đó đã hứa với bạn rằng họ sẽ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà đúng không. Vì vậy, một người phụ nữ đã bày ra một cách rất hài hước nhưng không kém phần “mánh khóe” để biết xem chồng mình có thực sự dọn dẹp nhà cửa hay không.

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa - Ảnh 1

 

Người phụ nữ tên là Chrissy J này đã đăng tải “thủ thuật” này trên TikTok và giải thích rằng chồng cô hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa trong khi cô đưa các con đi chơi. Vì vậy, để biết rằng anh ấy thực sự thực hiện đúng như lời nói của mình, cô ấy đã sử dụng những lọ kim tuyến. 

Chrissy đã đi quanh nhà và chọn ra những điểm mà cô có thể kiểm tra các dấu hiệu dọn dẹp sau đó và cô ấy đổ một ít kim tuyến ở mỗi nơi mà cô ấy sẽ kiểm tra.

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa - Ảnh 2
Cô ấy viết "Chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp nhà cửa khi tôi đưa con ra ngoài chơi..."

 

Chrissy để lại ba đống kim tuyến xung quanh nhà, sau đó cô khéo léo che đi bằng những món đồ như nến và lọ để khi về đến nhà có thể nhấc những món đồ đó lên để kiểm tra xem ánh kim tuyến đã bị lau đi chưa. Cô giấu những ánh kim tuyến đó dưới ly nến, máy lọc không khí và một lọ vitamin. 

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa - Ảnh 3
"Hãy xem anh ấy có thực sự dọn dẹp không nhé ?!"

 

Ngày hôm sau, cô ấy đăng một video khác cho biết liệu anh ấy có thực sự dọn dẹp hay không. Cô ấy nói: "Hãy xem anh ấy có thực sự dọn dẹp không nhé?!" và ghi chú thêm: "đây là đống kim tuyến tôi rải trước khi rời khỏi nhà".

Với đống kim tuyến đầu tiên được che bởi một ly nến đặt trên bệ cửa sổ đã được dọn dẹp nhưng vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ.

Đống kim tuyến thứ hai nằm trên một giá đỡ và ẩn dưới một máy lọc không khí vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, chồng cô không hoàn toàn khiến cô thất vọng vì đống kim tuyến thứ ba trong bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và không còn chút tì vết. 

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa - Ảnh 4
"Vâng!... Anh ấy đã dọn dẹp ư?"!

 

Sau khi video được đăng tải, nhiều người thừa nhận rằng họ không di chuyển đồ đạc khi đang dọn dẹp. Một người nói: “Thành thật mà nói, nếu có thứ gì đó nằm ở vị trí được chỉ định của nó, tôi sẽ không dọn nó đi chỗ khác để lau đâu. Tôi sẽ thừa nhận là mình lười biếng ”. Trong khi một người khác bình luận: “Tôi hiếm khi di chuyển đồ đạc khi dọn dẹp trừ khi cần thiết. Không có đồ cần phải được di chuyển khi tôi dọn cả. "

Nhiều người thậm chí còn chỉ trích người vợ và khuyên cô nên đánh giá cao người chồng đã thực sự cố gắng dọn dẹp nhà cửa. Một người nói: "Có lẽ bạn chỉ cần đánh giá cao việc thực tế là anh ấy đã cố gắng dọn dẹp. Có những vật dụng anh ấy sẽ không di chuyển đi chỗ khác khi dọn đâu. Bạn không cần phải kiểm tra kỹ vậy mỗi lần anh ấy dọn dẹp đâu.". Trong khi một người khác lại chia sẻ ý kiến: "Thay vì cứ phải nghĩ ngợi xem chồng có thực sự dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa hay không, tại sao bạn không nói cụ thể hơn với anh ấy về những gì bạn muốn anh ấy dọn dẹp ngăn nắp?

Còn theo bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về câu chuyện này?

(Theo indiatimes)

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