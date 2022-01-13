Chú chó thông minh giải cứu chủ nhân khỏi ý đồ bắt cóc của một nhóm người lạ theo cách... siêu ngầu

Thế giới 13/01/2022 08:28

Những chú chó từ lâu đã được biết đến là loài động vật trung thành, một ‘vệ sĩ’ đắc lực và cũng như một người bạn tốt nhất của con người và sự việc bất ngờ mới đây xảy ra ở thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh cũng chứng minh điều ấy.

Theo thông báo, một chú chó đã cứu chủ nhân của mình khỏi một vụ bắt cóc chỉ trong tích tắc. Việc này không phải là một tình tiết gay cấn của bộ phim nào đâu, đó là một chuyện có thực đấy!

Vụ việc diễn ra tại Ashok Nagar, thành phố Gwalior, một số tên côn đồ đã tấn công anh Nitin và định bắt cóc anh ta.  Tuy nhiên, chú chó của Nitin ngay lập tức sủa to và lao vào tấn công những kẻ hung hãn đang bắt nạt chủ nhân của nó. Điều này khiến những kẻ tấn công không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoảng hồn lùi lại rồi bỏ chạy.

Chú chó thông minh giải cứu chủ nhân khỏi ý đồ bắt cóc của một nhóm người lạ theo cách... siêu ngầu - Ảnh 1

Toàn bộ sự việc đã được camera CCTV ghi lại. Chú chó gan dạ này là giống chó chăn cừu Đức , nó không ngại nguy hiểm lập tức lao vào quyết chiến với nhóm người đàn ông bắt cóc để cứu chủ nhân của mình. 

Thêm vào đó, cảnh sát Rajesh Dandotia chia sẻ với tờ India Today rằng  Nitin ở nhà một mình mà sau đó có năm hoặc sáu người đàn ông đi trên một chiếc xe tải màu trắng tới và gọi anh ta ra bên ngoài. 

Sau một số cuộc cãi vã lời qua tiếng lại, họ đột nhiên bắt đầu hành hung Nitin và cố ép anh ta đi lên chiếc xe tải đang chờ sẵn. Lúc này, chú chó của Nitin lao như bay ra khỏi nhà, liên tục sủa và tấn công liên tiếp những kẻ hành hung chủ nhân của nó.

Những kẻ tấn công ấy đã bị con chó làm cho hoảng sợ đến bay hồn bạt vía, bọn tội phạm phải buông Nitin ra và bỏ trốn ngay tại lúc đó.

Những báo cáo thông tin đầu tiên về vụ việc đã được đồn cảnh sát Thatipur thu thập và cảnh sát hiện đang tiến hành tìm kiếm và mở ra một cuộc điều tra với các bị báo liên quan trong vụ việc. 

Mới đây, cũng có một câu chuyện được camera quay lại về một chú chó khác đang dùng hết sức mình để chạy đua với xe cấp cứu chở chủ nhân của nó ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đầu, chú chó của người phụ nữ bị bệnh đã liên tục cố gắng chui vào xe cấp cứu sẽ đưa chủ nhân của nó đến bệnh viện, nhưng sau khi bị nhân viên y tế từ chối, chú chó đã quyết định chạy theo chiếc xe.

Chú chó thông minh giải cứu chủ nhân khỏi ý đồ bắt cóc của một nhóm người lạ theo cách... siêu ngầu - Ảnh 2

 Người phụ nữ bị bệnh không rõ danh tính đã được điều trị tại nhà và trong thời gian ấy chú chó trung thành luôn đồng hành bên cạnh cô ấy. Cuối cùng, những người xung quanh khi phát hiện cô ấy trở bệnh nặng hơn thì đã gọi cấp cứu đưa cô ấy đến một phòng khám để điều trị.  

Chú chó của cô ấy tiếp tục bảo vệ chủ nhân khi họ đưa bệnh nhân vào phía sau xe cứu thương. Các nhân viên y tế và mọi người xung quanh hỗ trợ đóng cửa xe lại, họ nghĩ rằng có khả năng chú chó sẽ đợi ở đó cho tới khi cô chủ của nó trở về. Nhưng không, chú chó đã chạy thục mạng theo xe cứu thương để đảm bảo rằng chủ nhân của nó luôn được an toàn. 

Chú chó thông minh giải cứu chủ nhân khỏi ý đồ bắt cóc của một nhóm người lạ theo cách... siêu ngầu - Ảnh 3
Sát hạn cô gái trẻ đang mang thai và dựng hiện trường giả thành vụ tự sát, nguyên nhân phía sau ai cũng bàng hoàng

Sát hạn cô gái trẻ đang mang thai và dựng hiện trường giả thành vụ tự sát, nguyên nhân phía sau ai cũng bàng hoàng

Một sỹ quan cảnh sát cho biết rằng bộ đôi mẹ cùng con trai và người đàn ông khiến cô bé mang thai đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Sáu .

Xem thêm
Từ khóa:   chú chó cứu chủ nhân chú chó theo chủ không rời chú chó trung thành

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 34 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích