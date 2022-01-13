Vụ việc diễn ra tại Ashok Nagar, thành phố Gwalior, một số tên côn đồ đã tấn công anh Nitin và định bắt cóc anh ta. Tuy nhiên, chú chó của Nitin ngay lập tức sủa to và lao vào tấn công những kẻ hung hãn đang bắt nạt chủ nhân của nó. Điều này khiến những kẻ tấn công không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoảng hồn lùi lại rồi bỏ chạy.

Theo thông báo, một chú chó đã cứu chủ nhân của mình khỏi một vụ bắt cóc chỉ trong tích tắc. Việc này không phải là một tình tiết gay cấn của bộ phim nào đâu, đó là một chuyện có thực đấy!

Thêm vào đó, cảnh sát Rajesh Dandotia chia sẻ với tờ India Today rằng Nitin ở nhà một mình mà sau đó có năm hoặc sáu người đàn ông đi trên một chiếc xe tải màu trắng tới và gọi anh ta ra bên ngoài.

Toàn bộ sự việc đã được camera CCTV ghi lại. Chú chó gan dạ này là giống chó chăn cừu Đức , nó không ngại nguy hiểm lập tức lao vào quyết chiến với nhóm người đàn ông bắt cóc để cứu chủ nhân của mình.

Sau một số cuộc cãi vã lời qua tiếng lại, họ đột nhiên bắt đầu hành hung Nitin và cố ép anh ta đi lên chiếc xe tải đang chờ sẵn. Lúc này, chú chó của Nitin lao như bay ra khỏi nhà, liên tục sủa và tấn công liên tiếp những kẻ hành hung chủ nhân của nó.

Những kẻ tấn công ấy đã bị con chó làm cho hoảng sợ đến bay hồn bạt vía, bọn tội phạm phải buông Nitin ra và bỏ trốn ngay tại lúc đó.

Những báo cáo thông tin đầu tiên về vụ việc đã được đồn cảnh sát Thatipur thu thập và cảnh sát hiện đang tiến hành tìm kiếm và mở ra một cuộc điều tra với các bị báo liên quan trong vụ việc.

Mới đây, cũng có một câu chuyện được camera quay lại về một chú chó khác đang dùng hết sức mình để chạy đua với xe cấp cứu chở chủ nhân của nó ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đầu, chú chó của người phụ nữ bị bệnh đã liên tục cố gắng chui vào xe cấp cứu sẽ đưa chủ nhân của nó đến bệnh viện, nhưng sau khi bị nhân viên y tế từ chối, chú chó đã quyết định chạy theo chiếc xe.

Người phụ nữ bị bệnh không rõ danh tính đã được điều trị tại nhà và trong thời gian ấy chú chó trung thành luôn đồng hành bên cạnh cô ấy. Cuối cùng, những người xung quanh khi phát hiện cô ấy trở bệnh nặng hơn thì đã gọi cấp cứu đưa cô ấy đến một phòng khám để điều trị.

Chú chó của cô ấy tiếp tục bảo vệ chủ nhân khi họ đưa bệnh nhân vào phía sau xe cứu thương. Các nhân viên y tế và mọi người xung quanh hỗ trợ đóng cửa xe lại, họ nghĩ rằng có khả năng chú chó sẽ đợi ở đó cho tới khi cô chủ của nó trở về. Nhưng không, chú chó đã chạy thục mạng theo xe cứu thương để đảm bảo rằng chủ nhân của nó luôn được an toàn.