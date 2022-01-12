Một sỹ quan cảnh sát cho biết rằng bộ đôi mẹ cùng con trai và người đàn ông khiến cô bé mang thai đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Sáu .

Một phụ nữ đã bị cáo buộc đã sát hại con gái nhỏ của mình ở khu vực Chaubeypur thuộc quận Kanpur của bang Uttar Pradesh. Vụ án xảy ra sau khi người phụ nữ biết được vụ việc cô gái có quan hệ với một người đàn ông địa phương thuộc tầng lớp địa vị khác đã mang thai. Con trai của người phụ nữ này đã tiếp tay cho tội ác. Bộ đôi mẹ con và người tình của cô gái trẻ đã qua đời đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Sáu.

Ảnh minh họa

Theo các chi tiết được cảnh sát chia sẻ, người phụ nữ đã bóp cổ con gái mình đến chết với sự trợ thủ của cậu con trai vào tối thứ Ba. Sau đó, bị cáo tìm cách dựng hiện trường giả để hiểu nhầm thành một vụ tự sát. Tuy nhiên, biên bản khám nghiệm tử thi của cô gái đã phanh phui vụ án giết người kinh hoàng. Cảnh sát đã thu thập đầy đủ bằng chứng và sau đó bắt giữ người phụ nữ và con trai của cô ta. Kẻ khiến nạn nhân mang thai đã bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm, theo một báo cáo được đăng tải bởi The Times of India.

Theo thông báo dẫn lời của cảnh sát phụ trách Krishna Mohan Rai cho biết : “Ban đầu, họ cố gắng thuyết phục cô gái trẻ và yêu cầu cô ấy chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông thuộc địa vị khác, nhưng cô gái đã từ chối. Tuy nhiên, gần đây, khi mẹ của cô gái biết chuyện cô mang thai, bà đã quyết định sát hại cô để bảo vệ danh dự của gia đình họ trong xã hội ”.

Rai chia sẻ rằng bị cáo đã thú nhận tội trạng của mình. Vào thứ Sáu, tất cả những người bị bắt bao gồm cả người được cho là kẻ khiến cô gái đã khuất mang thai đều bị tống vào tù, Rai nói thêm.

Trong một diễn biến khác, một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc giết người cha 80 tuổi của mình bằng cách dùng đá mài đập vào đầu ông ở Rajgurunagar thuộc quận Pune, Maharashtra vào ngày 6 tháng 12. Theo báo cáo, danh tính kẻ sát nhân là Shekhar Borhaade, hắn đã phạm tội sau khi biết rằng cha mình là ông Shankar Rambhau Borhaade muốn tái hôn.

Một biến thể SARS-CoV-2 có tới 46 đột biến nhưng lại không hề gây lo ngại? Tuy có lượng đột biến "áp đảo" so với những biến thể khác nhưng B.1.640.2 lại phát tán tương đối chậm và chỉ gây ra số ca bệnh nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-han-co-gai-tre-dang-mang-thai-va-dung-hien-truong-gia-thanh-vu-tu-sat-nguyen-nhan-phia-sau-ai-cung-bang-hoang-445048.html