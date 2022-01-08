Cô gái hôn mê 28 ngày mắc covid và được cứu khỏi cửa tử với liều thuốc chẳng ai ngờ tới

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin là vào ngày 03/01, Almeida sống ở Anh là một y tá khoa hô hấp cũng là một bệnh nhân có tiền sử bệnh hen suyễn. Vào ngày 31/10 năm ngoái, cô đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới. Vào ngày 09/11, cô gấp rút được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau đó chưa đầy 1 tuần thì tình trạng ngày một xấu đi.

Sau 28 ngày hôn mê sau khi nhiễm virus corona mới, Monica Almeida 37 tuổi cuối cùng đã tỉnh dậy. Lúc này, chỉ còn 72 tiếng nữa là nhân viên y tế đã rút ống thở cho cô. Trong cuộc chiến đấu vô vọng với virus, cọng rơm duy nhất cứu mạng cô khỏi bàn tay tử thần là loại thuốc không ai ngờ tới - Viagra (sildenafil).

Theo báo cáo, Almeida trước khi hôn mê đã ký một văn bản bày tỏ sẵn sàng tự nguyện tham gia nghiên cứu điều trị bằng thuốc thử nghiệm. Sau khi cô hôn mê được một tuần, nằm trong kế hoạch điều trị thử nghiệm, bác sĩ của bệnh viện ở quận Lincoln đã bắt đầu truyền vào cho Almeida một liều lượng lớn Viagra. Loại thuốc này vốn được dùng để điều trị rối loạn cương dương, làm giãn thành mạch máu, cho phép máu lưu thông nhiều hơn đến các bộ phận của cơ thể.

Vào ngày 16/11, bác sĩ cho biết cô đã đi vào trạng thái hôn mê sâu. Bởi vì bệnh tình nghiêm trọng mà bác sĩ đã báo cho cha mẹ cô từ Bồ Đào Nha bay sang Anh để nói lời từ biệt con gái. Tuy nhiên, một kỳ tích đã xảy ra, quyết định liều lĩnh của Almeida trước khi hôn mê đã thành công cứu sống tính mạng của cô.

Almeida đã cho biết rằng Viagra chắc chắn đã cứu cô ấy. Trong vòng 48 tiếng nó đã giúp cô mở ra được hô hấp và phổi bắt đầu có phản ứng. Cô vốn bị hen suyễn và phổi của cô cần một thứ trợ giúp hoạt động. Bệnh tình của cô được cải thiện trong vòng một tuần nhờ khí quản được mở ra, hô hấp được cải thiện đáng kể.

Đồng thời sau khi thoát khỏi cửa tử, ngoài việc được thông báo Viagra đã góp phần cứu sống cô thì bác sĩ điều trị cho Almeida trong phòng chăm sóc đặc biệt còn nói cho cô ấy biết rằng nếu như không được tiêm vắc xin thì cô đã không qua khỏi. Vì vậy mà Almeida đã quay một đoạn video trong bệnh viện khuyến khích mọi người tích cực tiêm vắc xin phòng corona.

Vào đêm giáng sinh, Almeida đã được phép xuất viện và về đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên di chứng để lại của việc hôn mê kéo dài khiến cô cần phải có thời gian vài tháng nữa để tập vật lý trị liệu để hồi phục hoàn toàn. Trường hợp của Almeida làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi rằng liệu Viagra có thể điều trị viêm phổi cấp mới hay không.

Trước đó, trong một loạt nghiên cứu dưới nền tảng khoa học khác nhau, ngoài tác dụng điều trị rối loạn cương dương, Viagra còn cho thấy có tiềm năng điều trị ung thư, sốt rét và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng lợi ích của Viagra không chỉ giới hạn ở những điều này, nó có thể còn giúp chống lại chủng virus corona mới.

Theo các báo cáo, bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng có thể xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó các bác sĩ đã từng sử dụng Viagra để điều trị tăng áp động mạch phổi vì nó có thể làm giãn nở các động mạch phổi và giúp máu lưu thông đến các cơ quan dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà khi dịch bệnh bùng phát, các nhà khoa học hi vọng loại thuốc này có thể làm tăng lượng oxi cho các bệnh nhân có bệnh nền thuộc các bệnh hiểm nghèo.

Hiện tại, Mỹ và Châu Âu đang tiến hành thử nghiệm nghiên cứu xem Viagra có thể được sử dụng giống như nitric oxide cho việc tiếp xúc với các tế bào động mạch và làm giãn nỡ mạch máu hay không.