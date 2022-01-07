Một người phụ nữ đã bắt cóc đứa trẻ sơ sinh bằng cách đóng giả y tá, cô ta đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn gần bệnh viện.

Em bé sơ sinh bị bắt cóc từ một bệnh viện đại học thuộc chính phủ ở Kottayam. (Ảnh minh họa)

Một em bé sơ sinh bị bắt cóc từ một bệnh viện đại học thuộc chính phủ ở quận Kottayam đã được cứu thành công và giao lại cho gia đình. Vụ việc diễn ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều thứ Năm. Cha mẹ của đứa trẻ là người bản địa vùng Mundakayam.

Bị cáo đã đóng giả làm y tá khi bắt cóc cháu bé. Cảnh sát sau đó đã bắt được cô ta từ một khách sạn gần bệnh viện. Đứa bé cũng được tìm thấy cùng với cô ấy.

Trong một bài phát biểu, ban điều hành của bệnh viện cho biết người phụ nữ bị buộc tội này trước đó đã cố gắng đóng giả làm một y tá trong trường đại học nha khoa.

Theo mẹ của bé gái sơ sinh vừa thoát khỏi bàn tay “tử thần”, người phụ nữ mặc trang phục y tá đã đến và nói rằng cô ta cần đưa em bé gặp bác sĩ để kiểm tra.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, người mẹ đi tìm con mới biết cháu bé bị bắt cóc. Bệnh viện sau đó đã thông báo cho Cảnh sát Gandhinagar, họ đã kiểm tra qua các đoạn CCTV để xác định danh tính kẻ bắt cóc.

Ảnh minh họa

Sau đó, cô ta đã bị cảnh sát theo dõi từ một khách sạn gần đó.

Theo indiatoday

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