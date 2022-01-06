Áp lực vì món nợ khổng lồ, người đàn ông 'bắt cóc' chính mình để đòi vợ 2 vạn Rupee tiền chuộc

Thế giới 06/01/2022 22:33

Trong khi thẩm vấn với cảnh sát một người đàn ông đã khai báo rằng anh ta quyết định thực hiện vụ bắt cóc sau khi những người cho vay gây áp lực buộc anh ta phải xoay sở cho món nợ.

Áp lực vì món nợ khổng lồ, người đàn ông 'bắt cóc' chính mình để đòi vợ 2 vạn Rupee tiền chuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Để trả nợ, một người đàn ông ở thành phố Gurugra thuộc bang Haryana gần với Delhi đã thực hiện hành động không tưởng bằng cách dàn dựng vụ bắt cóc chính mình và sau đó đòi vợ của anh ta số tiền chuộc là 2 vạn Rupee. Tuy nhiên, kế hoạch của anh ta đã phản tác dụng khi vợ anh ta khiếu nại lên  cảnh sát dẫn đến việc anh ta bị bắt giữ.

Theo chi tiết vụ việc, Deepika là một cư dân ở Rajiv Nagar đã khiếu nại lên đồn cảnh sát Sector 29 vào ngày 2 tháng 1 rằng chồng cô, người được xác định là Anoop Yadav đã bị bắt cóc từ một hội nhóm trong thành phố. Cô ấy nói rằng "những kẻ bắt cóc" đã yêu cầu 2 vạn Rupee để đổi lấy sự an toàn của chồng cô ấy.

Theo một thông báo được đăng tải bởi tờ The Times of India, trên cơ sở đơn khiếu nại của Deepika, cảnh sát đã lập hồ sơ và bắt đầu nỗ lực truy tìm vị trí của Anoop. Cảnh sát đã sử dụng kỹ thuật giám sát kỹ thuật để theo dõi vị trí của anh ta đến thị trấn Manesar. Sau đó, vụ bắt giữ anh ta đã được ghi lại xuất phát từ vùng IMT Manesar Chowk.

Trong khi bị giam giữ, người bị bắt đã nói với cảnh sát rằng anh ta nợ tiền của một số người cho vay. Anh quyết định dàn dựng bộ kịch giả bắt cóc sau khi những người cho vay gây áp lực buộc anh phải trả nợ và anh không thu xếp được tiền. “Anh ấy hy vọng lấy được 2 vạn Rupee từ vợ và trả khoản nợ. Anh ta đã không lường trước được rằng vợ mình sẽ báo vụ việc với cảnh sát ”, báo cáo The Times of India dẫn lời trang ACP (tội phạm) Preet Pal cho biết.

Trong một vụ việc tương tự được báo cáo vào năm ngoái, một người đàn ông ở Delhi bị cáo buộc đã giả mạo vụ bắt cóc chính mình và đòi tiền từ cha mẹ anh ta để anh ta được trả tự do an toàn. Anh ta tự dàn dựng vụ bắt cóc chính mình sau khi gánh khoản nợ khổng lồ và mất tiền trên một ứng dụng giao dịch trực tuyến.

Vào ngày 27 tháng 9, một người đàn ông từ UP's Bijnor đã nộp đơn khiếu nại tới đồn cảnh sát Desh Bandhu Gupta ở thủ đô quốc gia về việc con trai của ông, người được xác định là Sushant đã bị mất tích. Điện thoại di động của anh ta đã bị tắt máy từ ngày 19 tháng 9.Vào ngày 27 tháng 9 người khiếu nại đã  nhận được tin nhắn từ số của con trai đã mất tích.

Người gửi tin nhắn thông báo rằng Sushant phải trả cho anh ta 75.000 Rupee. Hắn đe dọa sẽ giết Sushant nếu số tiền không được giao cho hắn ta. Sau đó cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra. Cảnh sát đã tóm được chàng thanh niên ở khu vực Chandni Chowk của thành phố. Người thanh niên trong khi thẩm vấn đã tiết lộ rằng anh ta cố ý tự dàn dựng vụ bắt cóc để tống tiền cha mẹ.

Theo timesnewnows

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