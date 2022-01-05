Các nạn nhân được xác định là anh M Naga Ramakrishna, vợ Sri Lakshmi (40 tuổi) và hai con gái sinh đôi của họ, Sahiti và Sahitya (13 tuổi). Trong khi hai vợ chồng và một người con của họ là Sahitya tử vong tại chỗ, cô con gái thứ hai Sahiti của họ bị bỏng 80% và đang chiến đấu giành lại sự sống tại bệnh viện.

Trong một vụ việc lạnh sống lưng được báo cáo từ Telangana, một doanh nhân 45 tuổi và vợ của anh ta đã kết liễu cuộc đời sau khi đốt cháy cặp con gái song sinh 13 tuổi của họ hôm thứ hai. Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Paloncha thuộc quận Bhadradi-Kothadudem. Một lá thư tuyệt mệnh, được cho là do doanh nhân viết cũng đã được phục hồi sau vụ án và anh ta đã đổ lỗi cho mẹ, chị gái anh và con trai của một nhà lập pháp đã đẩy anh ta đến bước đi cực đoan này.

Nói rõ hơn về án mạng trên, cô bé chia sẻ rằng cha cô đã đổ xăng lên người hai chị em khi đang ngủ và khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội, theo tờ Times of India đưa tin.

Vào khoảng 3:30 sáng khi cảnh sát được cảnh báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của Ramakrishna ở Old Paloncha. Một trong hai bé song sinh đã tìm cách trốn thoát sau khi mở chốt phòng ngủ.

Trong khi đó, mẹ của doanh nhân Suryavati (một nhân viên chính phủ về hưu) đang ngủ trong một căn phòng khác và không bị thương. "Hôm qua, con tôi mang gà đến cho tất cả chúng tôi.Nó đi chơi và trở về nhà muộn, sau khi ăn tối, nó ngủ trong phòng cùng với các con. Trong mấy giờ đầu đêm, tôi nghe thấy tiếng động và thức dậy, tôi đã thấy ngọn lửa bốc lên từ trong phòng của nó. Tôi gõ cửa và gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Sau đó, tôi thấy một trong những cháu gái của tôi từ trong phòng đi ra với vết bỏng nặng. Hàng xóm xung quanh không ai nghe tiếng kêu cứu và tôi chỉ còn cách bưng được vài xô nước hất vào bên trong". một báo cáo do Times of India công bố đã dẫn lời Suryavati nói.

Trong quá trình tìm kiếm tra cứu, cảnh sát đã thu hồi được 3 bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Một bức được dán trên tường của ngôi nhà và hai bức khác được tìm thấy trong xe hơi của anh ta. Bức thư tuyệt mệnh được viết bằng tiếng Telugu cho biết mẹ anh Suryavati, chị gái L Kova Madhavi và Vanama Raghaosystem, con trai của một nhà lập pháp TRS phải chịu trách nhiệm về cái chết của các thành viên trong gia đình anh.

Bức thư tuyệt mệnh được viết bởi Ramakrishna với vài dòng nội dung như, "Tôi đã thực hiện đến bước đường cùng này vì sự bất công mà tôi nhận được do mối quan hệ giữa tôi và chị Raghavender” .

Một cuộc điều tra chi tiết cho thấy nạn nhân có vấn đề với chị gái và mẹ của mình về việc chia tài sản để xóa nợ. Tuy nhiên, mẹ anh ta thông báo với cảnh sát rằng gần đây bà biết rằng anh ta đã vay 30 Rupee lakh từ người khác. Trong khi đó, chị gái nạn nhân cho biết thêm, chị ta cũng có bàn bạc chia tài sản với anh nhưng đó chỉ là bàn bạc.

Raghaosystem, người cũng bị doanh nhân đổ lỗi trong bức thư tuyệt mệnh về hành động dại dột này đã nói rằng anh không biết tại sao tên của mình lại được nhắc đến. Anh nói thêm rằng những người muốn kết thúc sự nghiệp chính trị của anh dường như đã ấp ủ kế hoạch và lôi kéo tên tuổi của anh. Anh ta nói thêm rằng anh ta biết gia đình nạn nhân và tuyên bố anh ta không liên quan gì đến vụ án. Anh ta tiếp tục nói rằng nạn nhân có thể đã kết thúc cuộc đời của mình do khủng hoảng tài chính và anh ta sẵn sàng hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra.

Cảnh sát trong khi bình luận về vụ việc cho biết chưa có ai bị bắt và những hình ảnh chiết xuất từ camera đã được nộp để điều tra rõ hơn về vụ án.

Theo timesnewnows