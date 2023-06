Theo báo cáo, vụ việc được trình diện ra ánh sáng khi một người gọi điện báo về vụ án cho nhóm bảo vệ quyền động vật có trụ sở tại Indore. Người gọi đã thông báo cho nhóm bảo vệ quyền động vật rằng một số chú chó hoang đi đã bị hạ sát bằng axit. Những con chó bị thương đã được đưa đến bệnh viện thú y, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra và chúng đành gửi số phận dưới bàn tay thần chết. Theo thông báo của tờ The Times of India, xác của chúng đã được hội đồng khu tự quản đô thị Ujjain xử lý.

Nhóm bảo vệ quyền động vật sau khi nhận được thông tin đã gửi đơn kiến nghị Cục trưởng cục cảnh sát về vụ việc. Sau đó, một vụ án đã được mở ra và cảnh sát nỗ lực để xác định và truy bắt các bị can có hành vi tàn bạo. Theo The Times of India thông báo rằng cảnh sát đang tìm thông tin từ camrera CCTV của khu vực để xác định danh tính của những kẻ đã tham gia hành động dã man này.

Điều này xảy ra vài tuần sau khi hơn 300 con chó hoang bị cho là đã bị đầu độc đến chết và được chôn cất theo lệnh của một ngôi làng ở quận West Godavari thuộc bang Andhra Pradesh.

Những con chó được cho là đã bị đầu độc và được chôn cất tại một ngôi làng ở khu vực Lingapalem, quận West Godavari. Một quan chức của Tổ chức từ thiện Challapalli cùng một nhóm bảo vệ quyền động vật đã đệ đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Dharmajigudem, sau đó một vụ kiện được xử lý theo các Bộ luật hình sự và Ngăn chặn hành vi tàn ác đối với động vật của Ấn Độ năm 1960.

Trong một vụ việc khác, khoảng 30 con khỉ đã bị giết, đóng gói trong các bao tải và bị vứt bỏ theo như điều tra của Cảnh sát Sakleshpur ở quận Hassan, Karnataka. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Tòa án tối cao Karnataka đã tiếp nhận rõ ràng về vụ việc và bắt đầu thủ tục tố tụng.

Theo timesnownews