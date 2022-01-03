Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay vì... ăn nhưng không đeo khẩu trang

Thế giới 03/01/2022 20:01

Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ xô xát với một người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay đến Atlanta đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô đã bị bắt khi chuyến bay hạ cánh vì đã có những hành động kém văn minh khi tát và đấm ông lão trên chuyến bay.

Mới đây một đoạn video đã quay lại cảnh một người phụ nữ tát và đấm một người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay của Delta Air Lines vì ông ấy ​​ăn uống mà không đeo khẩu trang đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Nhưng bất ngờ thay, chính người phụ nữ này cũng đã không đeo khẩu trang đúng cách trong khi cuộc gây gổ diễn ra.

Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay vì... ăn nhưng không đeo khẩu trang - Ảnh 1

Ảnh chụp màn hình từ video lan truyền về một phụ nữ hành hung một người đàn ông lớn tuổi trên máy bay ở Atlanta, Georgia.

Đoạn video cho thấy người phụ nữ yêu cầu người đàn ông lớn tuổi đang ăn hãy đeo khẩu trang vào.. Ông ấy đã cố gắng giải thích với cô rằng ông đang ăn. Nhưng người phụ nữ đã liền đáp lại rằng, "Ai mời ông đến ngồi ở đây vậy hả?"

Sau đó, giữa hai người đã có một cuộc cãi vã lời qua tiếng lại. Người phụ nữ lớn giọng: “Ông đừng có mà nói kiểu vậy”, người đàn ông đáp lời  'đồ trời đánh thánh ᴠật' và cố gắng đứng dậy.

Sau vài lời lẽ lăng mạ nhau của hai hành khách, nữ tiếp viên hàng không đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách đưa người phụ nữ trở lại chỗ ngồi của mình.

Nhưng, người đàn ông đã lớn tiếng nói, "Ngồi xuống đi Karen (mẹ thiên hạ)".Một vài người chứng kiến vụ việc có thể nghe thấy vài tiếng cười khẽ bật lên xung quanh đó, điều này làm cho người đàn ông càng trở nên trơ tráo hơn. Ông còn nói thêm, "Cô đúng là kiểu Karen (mẹ thiên hạ) khốn kiếp. Ngồi xuống đi"

Karen là một từ lóng mang tính mỉa mai để chỉ một phụ nữ da trắng trung niên hay giận dữ, đáng ghét, thường phân biệt chủng tộc, cho rằng mình có đặc quyền, tỏ vẻ bề trên.

Sau đó, một tiếp viên hàng không khác cố gắng trấn an người phụ nữ và yêu cầu cô ấy hãy đeo khẩu trang vào và đeo nó đúng cách. Cô phớt lờ lời khuyên của tiếp viên hàng không và chỉ vào người đàn ông lớn tuổi và bảo ông ta đeo khẩu trang lên.

Lúc này, người lớn tuổi lại dùng những lời lẽ miệt thị để xúc phạm người phụ nữ. Người phụ nữ sốc óc tức giận hỏi, "Ông dám gọi tôi như vậy?" trước khi tát và túm cổ áo sơ mi của ông ta.

Sau đó, người đàn ông nói, "Mày sẽ đi tù. Đây là hành hung, mày sẽ phải đi tù. ” Tiếp viên hàng không đã phải ngăn người phụ nữ đang đấm vào người đàn ông bằng cách giữ tay của cô lại.

Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông khi chuyến bay hạ cánh xuống Atlanta, Georgia.

Theo indiatoday

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