Không được cho phép lên xe vì các biện pháp ngăn ngừa Covid, người dân làm hỏng xe buýt DTC, gây tắc đường ở Delhi

Thế giới 01/01/2022 06:00

Phó Ủy viên Cảnh sát (miền Nam) Benita Marry Jaiker cho biết vào buổi sáng đã ghi nhận một số cuộc gọi phàn nàn về tình trạng tắc đường gần Jamia Hamdard trên đường Mehrauli-Badarpur.

Không được cho phép lên xe vì các biện pháp ngăn ngừa Covid, người dân làm hỏng xe buýt DTC, gây tắc đường ở Delhi - Ảnh 1

Nhóm người chạy theo xe buýt DTC ở Delhi

Một nhóm người đã chặn đường MB ở Delhi và làm hỏng xe buýt DTC vào sáng thứ Năm sau khi không được cho phép lên chiếc xe đã vượt quá sức chở hành khách cho phép theo những hạn chế liên quan đến phòng dịch Covid.

Các quan chức cho biết cảnh sát đã sử dụng vũ lực nhẹ để giải tán đám đông và 5 người đã bị tạm giữ. 

Phó Ủy viên Cảnh sát trưởng (phía nam) M Harsha Vardhan cho biết một số người đã chặn đường MB và làm vỡ kính của một chiếc xe buýt DTC vào khoảng 10:30 sáng.

"Cảnh sát đã giải tán đám đông. Một trường hợp theo các nội dung có liên quan của Đạo luật Phòng chống Thiệt hại về tài sản Delhi, Đạo luật Phòng chống thiệt hại về tài sản công cộng và Bộ luật Hình sự Ấn Độ đang được khởi tố tại Đồn cảnh sát Sangam Vihar.”

Ông nói: “Sự cố xảy ra do tình trạng không còn chỗ trong xe buýt theo các hạn chế liên quan đến ngăn ngừa Covid.”

Phó Ủy viên Cảnh sát (phía Nam) Benita Marry Jaiker cho biết vào buổi sáng đã nhận được một số cuộc gọi phàn nàn về tình trạng tắc đường gần Jamia Hamdard trên đường Mehrauli-Badarpur .

Phó Ủy viên Cảnh sát  cho biết: “Cảnh sát đã tới hiện trường và phát hiện một số hành khách đang xúi giục người khác ngồi trên đường khi tài xế xe buýt và cảnh sát không cho phép hơn 17 hành khách lên xe theo hướng dẫn mới nhất của chính quyền Delhi về phòng chống dịch Covid”.

Cô cũng nói thêm rằng cảnh sát đã cố gắng thuyết phục người dân không làm gián đoạn giao thông trên đoạn đường. Sau đó, những người này đã đập vỡ kính cửa sổ của 4-5 chiếc xe buýt.

Cảnh sát đã giải tán những người biểu tình khỏi hiện trường. Trong lúc hỗn chiến, một cảnh sát đã bị thương, Jaiker cho biết thêm rằng bốn người đàn ông và hai phụ nữ đã bị bắt và một trẻ vị thành niên đã bị giam giữ.

Video về vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hai xe buýt bị hư hỏng. Kính chắn gió và gương bên của xe đã bị vỡ.

Trong một đoạn video, người điều khiển xe buýt cho biết: "Chúng tôi có hướng dẫn cho mọi người rằng chỉ cho phép 17 hành khách lên xe cùng một lúc. Trên xe sẽ gồm có 20 người, bao gồm cả tài xế, phụ trách và cảnh sát trên xe buýt, chúng tôi sẽ không dừng lại ( xe buýt). Nếu chúng tôi dừng lại sẽ có nhiều người vào xe buýt hơn và chúng tôi sẽ bị phạt 2.000 Rupee (khoảng hơn 600.000 đồng)".

"hôm nay, khi chúng tôi không dừng xe buýt hôm nay, mọi người đã kích động và bắt đầu ném đá. Tuy nhiên, không ai bên trong xe buýt bị thương", ông nói thêm.

Trong bối cảnh các trường hợp COVID-19 tăng đột biến sau sự xuất hiện của biến thể Omicron, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal hôm thứ Ba đã tuyên bố 'cảnh báo vàng', đóng cửa các trường học, cao đẳng, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục trong thành phố.

Các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu sẽ mở dựa vào các ngày chẵn lẻ, tàu điện ngầm và xe buýt sẽ hoạt động với 50% sức chứa chỗ ngồi.

Theo Kế hoạch hành động khắc phục  được phân loại bốn giai đoạn (GRAP), 'cảnh báo vàng' sẽ có hiệu lực nếu tỷ lệ tích cực giảm ở mức 0,5% trong hai ngày liên tiếp, dẫn đến một loạt các hạn chế.

GRAP đã được Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi phê duyệt vào tháng 7 với dự đoán về đợt Covid thứ ba. Nó nhằm mục đích mang lại một cái nhìn rõ ràng hơn về việc áp đặt hay gỡ bỏ các hạn chế tùy thuộc vào tình hình của đại dịch Covid.

Theo Indiatoday

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