'Quái nhân' xỏ 278 chiếc khuyên tai lên dương vật cho biết đời sống tình dục của mình 'trên cả tuyệt vời'

Thế giới 29/12/2021 14:41

Gã "quái nhân" xỏ nhiều khuyên nhất thế giới này tiết lộ rằng dù có đến 278 chiếc khuyên được xỏ vào dương vật nhưng đời sống tình dục của ông ta lúc nào cũng vô cùng thỏa mãn.

"Quái nhân" Rolf Buchholz hiện đang giữ kỷ lục Guinness thế giới vì đã xỏ tổng cộng 453 chiếc khuyên kim loại lên khắp cơ thể mình. Ngoài ra, ông cũng được biết đến là người đã có những cuộc "đại trùng tu" trên khắp cơ thể mình như cấy sừng vào đầu, chưa kể đến "thú vui" xăm vào nhãn cầu vô cùng kỳ dị của ông.

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Rolf Buchholz hiện đang giữ kỷ lục Guinness thế giới vì đã xỏ tổng cộng 453 chiếc khuyên kim loại lên khắp cơ thể mình

Theo chia sẻ, Rolf Buchholz xỏ những lỗ khuyên đầu tiên vào năm 40 tuổi, nhưng bây giờ cơ thể của ông đã tràn ngập trong những chiếc khuyên bằng kim loại, bao gồm luôn cả dương vật của ông. Tuy nhiên, Rolf Buchholz vẫn khăng khăng rằng mình có một đời sống tình dục vô cùng "ổn áp".

"Những chiếc khuyên không gây ra bất kỳ vấn đề nào cả. Nếu như chúng thật sự có thì tôi đã loại bỏ chúng từ lâu rồi." - Rolf Buchholz nói với tờ Daily Star.

'Quái nhân' xỏ 278 chiếc khuyên tai lên dương vật cho biết đời sống tình dục của mình 'trên cả tuyệt vời' - Ảnh 2
Tuy gắn hàng trăm chiếc khuyên lên dương vật nhưng Rolf Buchholz vẫn khăng khăng rằng mình có một đời sống tình dục vô cùng tuyệt voief

Bên cạnh số lượng lớn những chiếc khuyên được xỏ vào dương vật, Rolf Buchholz còn có thêm 94 chiếc khuyên ở trong miệng và xung quanh môi của mình. Ông còn tạo những chiếc vảy giả trên khuôn mặt cùng 90% hình xăm che kín mình, 37 chiếc khuyên trên lông mày và những dị vật khác được cấy ghép vào cơ thể.

Rolf Buchholz cho biết, có một lần xăm hình khiến ông nhớ mãi bởi gây ra cảm giác vô cùng đau đớn: "Lần xăm vào lòng bàn tay khiến tôi đau đớn nhất. Tuy vậy, việc chỉnh sửa cơ thể chỉ thay đổi được bề ngoài chứ không thay đổi được con người bên trong tôi. Một số người gọi tôi là ma quỷ nhưng thực chất tôi còn không tin vào ma quỷ nữa, tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi".

'Quái nhân' xỏ 278 chiếc khuyên tai lên dương vật cho biết đời sống tình dục của mình 'trên cả tuyệt vời' - Ảnh 3
Rolf Buchholz tự hào khi có đến 516 lần phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể tính đến thười điểm hiện tại

Tuy việc "giường chiếu" không hề khiến cho Rolf Buchholz lo lắng nhưng vấn đề lớn lại nằm ở chỗ ông ta phải vượt qua an ninh sân bay. Rolf Buchholz luôn bị máy dò kim loại phát ra tiếng bíp, khiến những người không quen biết ông soi mói. Có lần, Rolf Buchholz còn bị từ chối nhập cảnh vào UAE khi đến Dubai vì các nhà chức trách lo ngại rằng anh ta hành nghề liên quan đến tà thuật (black magic).

Rolf Buchholz lần đầu gây sự chú ý của thế giới vào năm 2010 khi được Guinness công nhận là người đàn ông có nhiều khuyên nhất trên cơ thể. Vào năm 2012, ông còn lập thêm một kỷ lục khác với người có số lần chỉnh sửa cơ thể nhiều nhất. Hiện tại, Rolf Buchholz tự hào khi có đến 516 lần phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể. Tuy vậy, ông cho biết mình đang lên kế hoạch cho các lần phẫu thuật mới trong tương lai.

Ảnh: Instagram nhân vật

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