Australia ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron

Thế giới 27/12/2021 14:24

Trong bối cảnh các ca Covid-19 nhập viện tăng chóng mặt, Australia đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron tại bang New South Wales.

Theo The Guardian, bang New South Wales (NSW), Australia đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron trong bối cảnh số người nhập viện vì Covid-19 toàn bang cao gấp đôi so với tuần trước.

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Biểu đồ các ca nhiễm Covid-19 mới của Australia qua từng ngày - Ảnh: The Guardian

Trường hợp tử vong này là một người đàn ông trong độ tuổi 80 và nhiễm Covid-19 tại viện dưỡng lão Uniting Lilian Wells ở North Parramatta. Được biết, người này đã tiêm phòng vaccine Coid-19 đầy đủ nhưng lại mang trong mình nhiều bệnh lý nền.

Hôm thứ hai, có thông tin tiết lộ rằng có thêm 995 người đã bị Bệnh Viện St Vincent tại Sydney gửi nhầm kết quả xét nghiệm Covid-19 là âm tính trước khi kết quả thật sự của họ được xác định. Trước đó, vào ngày Giáng Sinh, đã có 400 người được thông báo rằng họ đã âm tính với Covid-19 trong khi kết quả thật sự của họ là dương tính.

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Người dân Australia xếp hàng xét nghiệm PCR Covid-19 tại một phòng khám tại Sydney - Ảnh: The Guardian

Hiện tại, khoa bệnh lý của bệnh viện cho biết họ đã liên hệ và xác minh lại với 400 người ban đầu trong khi kết quả của 995 người sau thì tối thứ hai (ngày 27/12) mới thật sự có.

Cùng ngày, các nhà chức trách lại đưa ra thông báo, có thêm ba người chết vì Covid-19 ở bang NSW (không phải do biến thể Omicron) với tổng 6.324 trường hợp dương tính với Covid-19 mới được ghi nhận tại tiểu bang. Tuy con số có giảm nhẹ so với 6.394 trường hợp được ghi nhận vào chủ nhật nhưng số ca nhập viện đã tăng lên gấp đôi với 520 người, trong số có 55 người phải chăm sóc đặc biệt.

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So với các ca nhiễm Covid-19 mới có phần giảm nhẹ, số ca nhập viện lại tăng lên gấp đôi - Ảnh: Reuters

Các chính sách kiểm dịch và xét nghiệm đang được xem xét và các xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được áp dụng cho một số người trong vòng 48 giờ để giảm áp lực cho các cơ sở xét nghiệm. Ngoài ra, các hạn chế hiện tại và quy định về việc đeo khẩu trang vẫn sẽ được áp dụng cho đến ngày 4/1 năm sau và một ứng dụng về tiêm chủng sẽ được sớm phát hành.

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