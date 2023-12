Theo The Guardian, bang New South Wales (NSW), Australia đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron trong bối cảnh số người nhập viện vì Covid-19 toàn bang cao gấp đôi so với tuần trước.

Biểu đồ các ca nhiễm Covid-19 mới của Australia qua từng ngày - Ảnh: The Guardian

Trường hợp tử vong này là một người đàn ông trong độ tuổi 80 và nhiễm Covid-19 tại viện dưỡng lão Uniting Lilian Wells ở North Parramatta. Được biết, người này đã tiêm phòng vaccine Coid-19 đầy đủ nhưng lại mang trong mình nhiều bệnh lý nền.