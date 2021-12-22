Biến thể Omicron khiến toàn cầu áp đặt các lệnh hạn chế mới

Thế giới 22/12/2021 16:44

Nhiều quốc gia trên thế giới đã buộc phải đưa ra các lệnh hạn chế mới trước sự gia tăng các ca dương tính Covid-19 với biến thể Omicron trong khi chỉ vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh.

Các chính phủ trên toàn cầu đã thắt chặt các hạn chế di chuyển trong xã hội và đưa ra những lời kêu gọi "khẩn thiết" mong người dân hãy đi tiêm vaccine khi đối diện với việc biến thể Omicron đang dần trở thành một chủng virus chiếm ưu thế. Đồng thời, họ cũng tạm thời bỏ qua các kế hoạch mở cửa lại mà nhiều người hy vọng sẽ được nghe trước khi khi kỷ nguyên hậu đại dịch 2022 bắt đầu.

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Các chính phủ trên toàn cầu đã thắt chặt các hạn chế di chuyển trong xã hội và đưa ra những lời kêu gọi 'khẩn thiết' mong người dân hãy đi tiêm vaccine - Ảnh: REUTERS

Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Singapore sẽ đóng băng tất cả các đợt bán vé mới cho các chuyến bay và xe buýt theo chương trình "du lịch không kiểm dịch" vào quốc đảo này từ ngày 23/12/2021 đến ngày 20/1/2022 với lý do là việc lây lan quá nhanh của biến thể Omicron.

Tại Hong Kong, hãng hàng không Cathay Pacific cho biết họ sẽ hủy một số chuyến bay chở khách vào tháng 1 năm sau khi nơi này bị thắt chặt bởi các quy định kiểm dịch mới bởi biến thể Omicron.

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Các trường hợp dương tính với Omicron tại Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua - Ảnh: REUTERS

Ở những nơi khác tại châu Á, Nhật Bản đã báo cáo trường hợp nghi ngờ dương tính với biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên vào thứ Tư. Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi các bang của mình hãy chuẩn bị cho sự gia tăng các ca nhiễm và cho phép họ áp đặt các lệnh hạn chế đối với các buổi tụ tập đông. Được biết, các trường hợp dương tính với Omicron tại Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua.

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden vào thứ Ba vừa qua cũng đã hứa sẽ tài trợ nửa tỷ lượt xét nghiệm Covid-19 miễn phí. Đồng thời, ông cho biết rằng 1/4 người trưởng thành tại đây vẫn chưa tiêm chủng và sự lựa chọn tiêm chủng hay không tiêm của họ cũng chính là lựa chọn "sự sống hay cái chết".

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Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ tài trợ nửa tỷ lượt xét nghiệm Covid-19 miễn phí - Ảnh: REUTERS

Để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron, các quốc gia trên thế giới cũng đang tìm cách rút ngắn thời gian giữa các mũi tiêm thứ hai và mũi tăng cường. Tuy vậy, để giảm sự mệt mỏi với lệnh phong tỏa công cộng, các lệnh hạn chế có thể quay trở lại như cách chúng được áp đặt với sự lây lan của biến thể Delta vào đầu năm nay.

Thủ tướng Úc Scott Morrison vào hôm thứ Tư vừa qua đã công bố, chính phủ sẽ tài trợ cho việc tiêm chủng mới được tổ chức tại các phòng khám và nhà thuốc trên toàn quốc. Cùng ngày, Úc lần đầu tiên báo cáo hơn 5000 ca nhiễm trong một ngày trong thời kỳ đại dịch này với phần lớn các ca mắc là từ các bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc cũng cho biết, các lệnh hạn chế nghiêm ngặt sẽ không được áp dụng trở lại.

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Thông điệp trên bảng thông báo tại một điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Anh - Ảnh: REUTERS

Tại Hàn Quốc, các lệnh đóng cửa mới cũng bị phản đối khi các nhà chức trách thông báo sẽ hạn chế tụ tập cũng như giờ giới nghiêm dành cho các nhà hàng, quán cà phê và quán bar. Đồng thời, những doanh nghiệp nhỏ cũng phàn nàn về lệnh đóng cửa này, họ sẽ bị thừa nhân lực và đã dự trữ quá nhiều đồ ăn tươi sống vì đã chuẩn bị đồ dự trữ nhằm phục vụ cho ngày lễ với các quy định lỏng lẻo hơn.

Các hiệp hội nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ đã tuyên bố phản đối quyết định đóng cửa này và kêu gọi bồi thường, một trong số họ còn thề sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào thứ Tư.

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