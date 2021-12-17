Biến thể Omicron có thể 'né' được vaccine của Sinopharm

Một nghiên cứu mới đây cho thấy biến thể Omicron đã làm mất đi khả năng miễn dịch mà 2 liều vaccine Covid-19 Sinopharm mang lại.

Theo nghiên cứu do các chuyên gia từ Đại học Washington và Công ty trị liệu kháng thể Thụy Sĩ Humabs BioMed, biến thể Omicron có khả năng "né tránh" được hệ miễn dịch dù cho người bệnh đã từng nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine trong quá khứ. Nghiên cứu này được đưa ra từ việc so sánh hiệu suất của các huyết tương từ bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục và những người được tiêm chủng sáu loại vaccine Covid-19 chính.

Theo nghiên cứu, biến thể Omicron có khả năng 'né tránh' được hệ miễn dịch dù cho người bệnh đã từng nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine trong quá khứ - Ảnh: Internet

Theo kết quả của nghiên cứu được đăng tải trên trang BioRxiv.org, những người từng tiêm vaccine Sinopharm có mức độ kháng thể chống lại biến thể Omicron thấp hơn nhiều so với các biến thể trước đây của virus Corona - thấp nhất trong 6 loại vaccine chính. Ở những người tiêm vaccine Moderna, Pfizer và AstraZeneca, số kháng thể này giảm 33-44 lần nhưng hoạt động trung hòa vẫn ở mức có thể phát hiện được.

Trong 13 người tham gia thử nghiệm đã được tiêm 2 vaccine Sinopharm, chỉ có 3 người là có thể tạo ra kháng thể có khả năng ngăn chặn được biến thể Omicron. Ở những người tiêm 1 mũi vaccine Johnson & Johnson, tỷ lệ này là 1/12 và 0/11 đối với 1 mũi vaccine putnik V.

Trong 13 người tham gia thử nghiệm đã được tiêm 2 vaccine Sinopharm, chỉ có 3 người là có thể tạo ra kháng thể có khả năng ngăn chặn được biến thể Omicron - Ảnh: Internet

Theo một nghiên cứu tương tự khác do Đại học Hong Kong thực hiện, hai liều vaccine Sinovac - vaccine được sử dụng nhiều nhất trên thế giới không có khả năng ngăn ngừa biến thể Omicron. Trong khi đó, cũng chỉ có ít hơn 1/4 người tham gia vào thử nghiệm được tiêm vaccine Pfizer có thể tạo ra kháng thể chống lại biến thể này.

Trong một cô bố được đưa ra, đại diện của Sinovac cho biết, ở liều vaccine Covid-19 thứ 3 của hãng, kháng thể ngăn ngừa sự lây nhiễm của biến thể Omicron sẽ được tạo ra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-the-omicron-co-the-ne-duoc-vaccine-cua-sinopharm-441962.html