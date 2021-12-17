Biến thể Omicron có thể 'né' được vaccine của Sinopharm

Thế giới 17/12/2021 16:34

Một nghiên cứu mới đây cho thấy biến thể Omicron đã làm mất đi khả năng miễn dịch mà 2 liều vaccine Covid-19 Sinopharm mang lại.

Theo nghiên cứu do các chuyên gia từ Đại học Washington và Công ty trị liệu kháng thể Thụy Sĩ Humabs BioMed, biến thể Omicron có khả năng "né tránh" được hệ miễn dịch dù cho người bệnh đã từng nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine trong quá khứ. Nghiên cứu này được đưa ra từ việc so sánh hiệu suất của các huyết tương từ bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục và những người được tiêm chủng sáu loại vaccine Covid-19 chính.

bien the omicron 1
Theo nghiên cứu, biến thể Omicron có khả năng 'né tránh' được hệ miễn dịch dù cho người bệnh đã từng nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine trong quá khứ - Ảnh: Internet

Theo kết quả của nghiên cứu được đăng tải trên trang BioRxiv.org, những người từng tiêm vaccine Sinopharm có mức độ kháng thể chống lại biến thể Omicron thấp hơn nhiều so với các biến thể trước đây của virus Corona - thấp nhất trong 6 loại vaccine chính. Ở những người tiêm vaccine Moderna, Pfizer và AstraZeneca, số kháng thể này giảm 33-44 lần nhưng hoạt động trung hòa vẫn ở mức có thể phát hiện được.

Trong 13 người tham gia thử nghiệm đã được tiêm 2 vaccine Sinopharm, chỉ có 3 người là có thể tạo ra kháng thể có khả năng ngăn chặn được biến thể Omicron. Ở những người tiêm 1 mũi vaccine Johnson & Johnson, tỷ lệ này là 1/12 và 0/11 đối với 1 mũi vaccine putnik V.

bien the omicron 2
Trong 13 người tham gia thử nghiệm đã được tiêm 2 vaccine Sinopharm, chỉ có 3 người là có thể tạo ra kháng thể có khả năng ngăn chặn được biến thể Omicron - Ảnh: Internet

Theo một nghiên cứu tương tự khác do Đại học Hong Kong thực hiện, hai liều vaccine Sinovac - vaccine được sử dụng nhiều nhất trên thế giới không có khả năng ngăn ngừa biến thể Omicron. Trong khi đó, cũng chỉ có ít hơn 1/4 người tham gia vào thử nghiệm được tiêm vaccine Pfizer có thể tạo ra kháng thể chống lại biến thể này.

Trong một cô bố được đưa ra, đại diện của Sinovac cho biết, ở liều vaccine Covid-19 thứ 3 của hãng, kháng thể ngăn ngừa sự lây nhiễm của biến thể Omicron sẽ được tạo ra.

Nga cảnh báo về loại virus cổ đại sẽ quay lại trái đất khi băng vĩnh cửu tan chảy

Nga cảnh báo về loại virus cổ đại sẽ quay lại trái đất khi băng vĩnh cửu tan chảy

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu do hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ không chỉ làm mực nước đại dương tăng, tàn phá môi trường ở hai cực mà còn khiến các loại virus cổ xưa trở lại, Nga cảnh báo.

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine Covid-19 biến thể Omicron vaccine Sinopharm kháng thể Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích