Những lý do người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới

Dưới đây là những lý do giúp dân cư Nhật Bản có thể sống lâu và khỏe mạnh mà không gặp bất biến chứng nặng nề nào.

Theo Trung tâm Khoa học Y tế Công cộng Tokyo, người Nhật có tuổi thọ cao là vì quốc gia này có tỷ lệ tử vong do thiếu máu cơ tim và ung thư thấp đáng kể. Ngoài ra, tuổi thọ trung bình của người Nhật còn tăng theo từng năm.

Theo đó, "Ikigai" là một triết lý cổ xưa của người Nhật nói rằng con người cần phải tìm kiếm cho mình một mục đích sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Một cuộc sống có mục đích mới có thể đưa con người đến sự hoàn thiện. theo các nhà tâm lý học, "Ikigai" sẽ đem lại cảm giác tự tôn cao hơn.

2. Gen di truyền

Ngoài việc có chế độ chăm sóc sức khỏe tốt và chế độ ăn uống lành mạnh, người Nhật còn có lợi thế đặc biệt là trong gen của họ có hai mã ADN là DNA 5178 và ND2-237Met. Mặc dù không phải người Nhật nào cũng có 2 mã gen này trong cơ thể nhưng nó khá phổ biến ở những người có tuổi thọ cao. Những gen này nâng cao tuổi thọ bằng cách ngăn chặn các bệnh liên quan đến tuổi tác như tiểu đường loại 2, đột quỵ, đau tim, mạch máu não,...

Đa số người Nhật chọn đi bộ đến nơi làm việc

3. Phong cách sống năng động

Mặc dù thực tế là có rất nhiều hãng ô tô và xe máy hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, nhưng người Nhật lại chuộng việc đi bộ hơn. Ngay cả nhà vệ sinh của họ cũng thường được thiết kế để ngồi xổm để ruột khỏe hơn.

4. "Hara Hach Bun Me"

"Hara Hach Bun Me" có nghĩa là bạn chỉ nên ăn no khoảng 80%. Theo các chuyên gia, não bộ cần khoảng 20 phút để nhận được tín hiệu từ cơ thể cho biết nó nên ngừng ăn. Ngoài ra, người Nhật còn chia nhỏ khẩu phần ăn, đựng thức ăn trong các chén dĩa nhỏ và ăn chậm hơn để hệ tiêu hóa thêm phần khỏe mạnh.

Người Nhật còn chia nhỏ khẩu phần ăn, đựng thức ăn trong các chén dĩa nhỏ và ăn chậm hơn để hệ tiêu hóa thêm phần khỏe mạnh

5. Giữ môi trường sống thật sạch và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt

Người Nhật cũng nổi tiếng với hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến hàng đầu thế giới. Họ được tiếp cận với những chế độ y tế tuyệt vời như điều trị bệnh lao miễn phí,... Theo đóm Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư vào hệ thống y tế công cộng của họ từ những năm 1950 và 1960 và bây giờ người Nhật có thể tận hưởng nó.

6. Các quy định trong bữa ăn

Các hộ gia đình Nhật Bản rất nghiêm ngặt về chế độ ăn uống. Họ thường ngồi trên sàn và ăn bằng đũa để làm chậm quá trình ăn uống. Ngoài ra, chế độ ăn của người Nhật rất lành mạnh, điều này cũng dẫn đến tỷ lệ béo phì ở quốc gia này thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới.

Người Nhật rất thích uống trà, trà đạo Nhật Bản còn được xem là một môn nghệ thuật

7. Trà

Người Nhật rất thích trà,thức uống truyền thống này rất giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, tăng mức năng lượng và điều hòa huyết áp.

8. Người già được chăm sóc tận tình

Hầu hết các gia đình tại Nhật Bản đều sống cùng nhau trong một ngôi nhà gồm nhiều thế hệ. Việc ông bà dành thời gian chơi với cháu là chuyện hết sức bình thường. Người Nhạt cũng tin rằng các giá trị gia đình gắn kết mọi người lại với nhau và mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên trong gia đình dù là già hay trẻ.