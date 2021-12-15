Nga cảnh báo về loại virus cổ đại sẽ quay lại trái đất khi băng vĩnh cửu tan chảy

Thế giới 15/12/2021 14:25

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu do hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ không chỉ làm mực nước đại dương tăng, tàn phá môi trường ở hai cực mà còn khiến các loại virus cổ xưa trở lại, Nga cảnh báo.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, nhà ngoại giao cấp cao của Nga Nikolay Korchunov đã tiết lộ rằng Nga đã đề xuất một dự án về an toàn sinh học lên Hội đồng Bắc Cực về việc nguy cơ các virus và vi khuẩn cổ đại sẽ "thức giấc" vì băng vĩnh cửu tan chảy.

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Nguy cơ các virus và vi khuẩn cổ đại sẽ "thức giấc" vì băng vĩnh cửu tan chảy - Ảnh: Getty Images

Hội đồng Bắc Cực một diễn đàn liên chính phủ cấp cao gồm có 8 thành viên chính thức là các quốc gia thực hiện chủ quyền đối với các vùng đất trong Vòng Bắc Cực gồm Iceland, Nga, Mỹ, Đan Mạch, Canada, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

Ông Korchunov nói rằng Hội đồng Bắc Cực sẽ tiến hành tìm hiểu nguyên nhân liên quan đến việc băng vĩnh cửu tan chảy và đồng thời xác định "khả năng lây nhiễm bệnh tật trong tương lai" của những virus, vi khuẩn cổ đại bên trong các lớp băng vĩnh cửu.

Nga cảnh báo về loại virus cổ đại sẽ quay lại trái đất khi băng vĩnh cửu tan chảy - Ảnh 2
Nhà ngoại giao cấp cao Nikolay Korchunov nói rằng Hội đồng Bắc Cực sẽ tiến hành tìm hiểu nguyên nhân khiến băng vĩnh cửu tan chảy và khả năng lây bệnh của các virus cổ đại trong tương lai - Ảnh: AFS

Đầu năm nay, nhà khoa học người Nga Sergei Davydov đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng băng vĩnh cửu sẽ tan chảy, việc này có thể sẽ khiến những phần của hệ sinh thái "đang say giấc" lộ ra ngoài, bao gồm cả virus. Ông Davydov cảnh báo rằng phần lớn lãnh thổ của Nga là lớp băng vĩnh cửu vẫn chưa tan chảy trong hàng triệu năm, rất có thể, trong các lớp băng đó chứa những loại virus cổ xưa, một số loại có khả năng nguy hiểm cực kỳ cao.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn hơn rất nhiều về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, ông cũng nhiều lần cảnh báo về những thiệt hại của sự nóng lên toàn cầu đối với hệ sinh thái, môi trường, bao gồm cả băng vĩnh cửu.

Nga cảnh báo về loại virus cổ đại sẽ quay lại trái đất khi băng vĩnh cửu tan chảy - Ảnh 3
Putin nhấn mạnh rằng rằng bất kỳ thay đổi nào trong hệ sinh thái cũng sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với nước Nga - Ảnh: AFP

Năm 2020, khi phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, ông Putin nhấn mạnh rằng 65% lãnh thổ nước Nga được tạo thành từ những khối băng vĩnh cửu và bất kỳ thay đổi nào trong hệ sinh thái cũng sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với cơ sở hạ tầng của Nga, thậm chí gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia này.

"Việc băng vĩnh cửu tan chảy ảnh hưởng lớn đến các hệ thống đường ống, các khu dân cư được xây dựng trên các lớp băng này,... Nếu có tới 25% các lớp gần bề mặt của băng vĩnh cửu tan chảy vào năm 2100, ước tính khoảng 3 - 4 mét, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng." - Tổng thống Nga giải thích.

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