11 người giàu nhất thế giới mọi thời đại, Jeff Bezos và Elon Musk không có cửa (phần 1)

Nếu xét về tài sản của Jeff Bezos và Elon Musk - hai người giàu nhất thế giới hiện tại, họ có trong tay hàng trăm tỷ đô la. Số tiền này nhiều đến mức nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn chưa từng có ai trong lịch sử đại đến con số này. Tuy vậy, nếu nhìn vào quá khứ và tính đến cả lạm phát, có những người giàu đến mức tài sản của họ chiếm một nửa GDP của thế giới.

Tuy tiền bạc không khiến bạn thật sự giàu có nếu xét về tổng thể, một chiếc vương miện bằng vàng cũng không thể lấp đầy trái tim trống rỗng, nhưng mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều sẽ luôn nhớ đến bạn nếu như bạn có là người kiếm được nhiều tiền và có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới .

Mansa Musa là người cai trị của đế chế Mali được xem là một trong người giàu nhất mọi thời đại. Ông sở hữu các mỏ vàng Bambuk - nơi sản xuất lượng vàng chiếm 50% nguồn cung của thế giới ngày nay. Vì vậy, khó có thể định giá được độ giàu có của Mansa Musa bằng đồng đô-la, euro hay bất kỳ loại tiền tệ nào hiện nay.

Mansa Musa còn được biết đến như người đã mở đường đến Mecca (thành phố ở Ả Rập Xê-út ngày nay) và đưa vương quốc của mình lên bản đồ thế giới bằng vàng. Trong chuyến hành hương đến thánh địa Mecca, ông đã dẫn theo khoảng 60.000 người và hàng chục con lạc đà, mỗi người đem theo khoảng 2kg vàng và mỗi con lạc đà phải chở 125 kg vàng mà ông dùng để phân phát cho những người nghèo và các nhà thờ Hồi giáo ông gặp được trên đường đi.

2. Augustus Caesar (năm 63 TCN - năm 14 SCN) - 4,6 nghìn tỷ USD

Augustus Caesar được xem là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất - Ảnh: Wikipedia

Sau cái chết của người cha là Caesar Đại đế, Augustus Caesar lên ngôi và trị vị Đế chế La Mã từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 14 sau Công nguyên, bao gồm cả Ai Cập. Ông được xem là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất khi đã chuyển đổi Rome từ một nước cộng hòa thành một đế chế vững mạnh. Ông cũng là người đứng sau thời kỳ "Thái bình La Mã".

Vào thời điểm Augustus Caesar còn đương vị, tài sản mà ông nắm giữ ước tính khoảng 25 - 30% GDP toàn thế giới. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, khối tài sản của ông lên đến 4,6 nghìn tỷ USD.

3. Akbar Đệ Nhất (1542-1605) - Tài sản không thể ước tính

Akbar Đại đế sở hữu khối tài sản nhiều đến mức không thể ước tính - Ảnh: Wikipedia

Akbar Đệ Nhất hay còn được biết đến là Akbar Đại đế - là hoàng đế thứ ba của triều đại Mughal Ấn Độ. Lãnh thổ của ông thời đó xấp xỉ với Ấn Độ hiện nay và chiếm 25% GDP của thế giới. Nhờ cách thu thuế thông minh và tài tình, Akbar Đệ Nhất đã trở thành một trong những người giàu có nhất từng được sử sách ghi nhận.

4. Andrew Carnegie (1835-1919) - 372 tỷ USD

Tuy vô cùng giàu có, Andrew Carnegie luôn coi trọng việc đầu tư vào tri thức - Ảnh: Wikipedia

Doanh nhân người Mỹ gốc Scotland Andrew Carnegie đã gây dựng tài sản của mình vào thế kỷ 19. Ông rời ngành dầu khí và bắt đầu với Công ty thép Carnegie, có thể nói, mọi thứ ông làm đều có thể sinh ra tiền. Vào thời điểm đó, tài sản của ông được ước tính lên đến 372 tỷ USD.

Tuy vô cùng giàu có, Andrew Carnegie luôn coi trọng việc đầu tư vào tri thức. Ông đã dùng tiền túi mở của 1600 thư viện công cộng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, trước khi chết, ông đã dành những năm cuối đời để quyên góp 90% tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện, trường đại học và các tổ chức khác.

5. John D Rockefeller (1839-1937) - 341 tỷ USD

Tỷ phú dầu mỏ John Davison Rockefeller đã từng nắm trong tay 90% dòng chảy của 'vàng đen' trên khắp thế giới - Ảnh: Wikipedia

Trong suốt thế kỷ 20, tỷ phú kiêm nhà tài phiệt dầu mỏ John Davison Rockefeller đã nắm trong tay 90% dòng chảy của "vàng đen" trên khắp thế giới. Trước khi hưởng dương 97 tuổi, ông thành đã thành lập công ty dầu mỏ Standard Oil Company với quy mô lớn nhất Hoa Kỳ thời đó. Công ty được chia ra thành 34 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau và một vài trong số đó vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

John Davison Rockefeller cũng là người đầu tiên kiếm được 1 tỷ USD, nếu quy đổi, tài sản của ông sẽ lên tới khoảng 341 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Sau Thế chiến thứ nhất, ông đã dùng tiền của mình để phục vụ các mục đích tốt đẹp và đầu tư 250 triệu USD (thời đó) để thành lập quỹ từ thiện mang tên mình - quỹ Rockefeller.