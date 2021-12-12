Vẻ đẹp 'ma mị' của chú thằn lằn lưỡi xanh 2 đầu vô cùng quý hiếm

Thế giới 12/12/2021 18:13

Tuy thằn lằn lưỡi xanh khá phổ biến ở Úc và có thể được tìm thấy ở mọi nơi, nhưng dị tật hai đầu đã khiến chú thằn lằn này trở nên quý hiếm và vô cùng đặc biệt.

Chủ một vườn thú bò sát ở California, Hoa Kỳ, ông Jay Brewer đã đăng tải một đoạn video lên trang Instagram cá nhân của mình quay lại một con thằn lằn lưỡi xanh hai đầu vô cùng quý hiếm và mô tả: "Không thể tin được, chú thằn lằn lưỡi xanh này thật quá đỗi kinh ngạc, bạn có tin vào mắt mình không?".

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Chú thằn lằn lưỡi xanh hai đầu vừa được phát hiện tại một vườn thú bò sát - Ảnh: Australian Reptile Park

Được biết, con thằn lằn lưỡi xanh hai đầu này đã được các nhân viên trong vườn thú bò sát này tìm thấy, sau đó họ vô cùng thích thú và đặt tên nó là Lucky. Lucky được coi là "con thằn lằn lưỡi xanh độc nhất trong toàn bộ khu bảo tồn động vật hoang dã".

Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán rằng tuổi thọ của Lucky trong tự nhiên sẽ không cao vì những dị tật như thế này sẽ khiến động vật khó khăn trong việc kiếm ăn cũng không thể tự vệ nên khó mà sống sót được.

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Con thằn lằn nhỏ này có hai đầu và ba mắt, nhưng con mắt ở giữa không thể hoạt động được mà chỉ có hai mắt ở hai bên là vẫn bình thường - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đoạn clip của Jay Brewer, con thằn lằn nhỏ này có hai đầu và ba mắt, nhưng con mắt ở giữa không thể hoạt động được mà chỉ có hai mắt ở hai bên là vẫn bình thường. Nhiều người dùng Instagram đã để lại nhiều bình luận kinh ngạc về con thằn lằn lưỡi xanh này, hầu hết đều cảm thán về sự tuyệt diệu cũng như đẹp đẽ của Lucky.

Người đứng đầu bộ phận bò sát Daniel Rumsey cho biết: "Thằn lằn lưỡi xanh giống như một phần biểu tượng của nước Úc vậy. Lucky là một trong những "anh chàng" bé nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt". Daniel cho biết thêm, những dị tật như Lucky có thể xảy ra khi một phôi thai tách ra làm đôi từ trong trứng nhưng lại không hoàn chỉnh.

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Một con thằn lằn lưỡi xanh trưởng thành sống ngoài tự nhiên - Ảnh: Internet

Daniel Rumsey còn tiết lộ, trong quá khứ anh đã từng nhìn thấy những con rắn hai đầu và cá mập hai đầu nhưng một con thằn lằn lưỡi xanh hai đầu thì quả thật là khá mới mẻ.

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