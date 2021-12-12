Hậu ly hôn, tỷ phú Bill Gates nói về một năm khó khăn nhất trong cuộc đời mình

Ông chủ Microsoft - một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới, Bill Gates đã nói rằng, ông chưa từng trải qua một năm nào có nhiều khó khăn, biến cố và bất thường như năm 2021.

Trên blog GatesNote, tỷ phú Bill Gates đã đăng tải một bài viết tổng kết lại năm 2021 của mình. Theo đó, ông đã kể về những điều mà ông phải vật lộn trong cuộc sống trong năm qua, bao gồm cả vụ ly hôn ồn ào của ông với vợ cũ là bà Melinda French Gates.

Bill Gates đã đăng tải một bài viết tổng kết lại năm 2021 của mình trên blog GatesNote - Ảnh: Internet Vốn được biết đến là một người có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, trong bài viết mới nhất của mình, Bill Gates đã dùng một giọng điệu khá buồn bã để mô tả năm 2021 là "một trong những năm khó khăn đối với rất nhiều người, trong đó có cả tôi". Bill Gates thừa nhận rằng, trong khi bản thân chỉ muốn tập trung vào công việc, ông cũng nhận ra cả thế giới như quá quan tâm vào cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với người vợ đã chung sống trong 27 năm.

Theo đó, Bill Gates cho biết, ông và vợ cũ vẫn tiếp tục cùng nhau điều hành quỹ thiện nguyện Bill & Melinda Gates sau khi hai người ly hôn. Ông chia sẻ: "Tôi không thể phủ nhận rằng 2021 là một năm có nhiều chuyện buồn đối với cá nhân tôi. Việc thích ứng với sự thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng dù cho đó là gì đi nữa".

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, Bill Gates và vợ cũ vẫn cùng nhau điều hành quỹ từ thiện đứng tên hai người - Ảnh: GETTY IMAGES Bill Gates cho biết, một trong những thay đổi lớn nhất trong năm qua của ông chính là suốt một thời gian dài không thể tiếp xúc trực tiếp với ai. Đồng thời, Bill Gates tự mô tả mình là một người cô đơn khi hai con nhỏ là Phoebe và Rory đều đã dọn ra ngoài sống. Con gái lớn của ông là Jennifer đã kết hôn với một vận động viên cưỡi ngựa giữa tháng 10 vừa qua - một trong những sự kiện mà Bill Gates cho là "điểm sáng trong năm 2021" của ông.

Mặc dù nhà của Bill Gates hiện tại yên tĩnh hơn rất nhiều và ông có thể tập trung dễ hơn vào việc đọc sách nhưng ông vẫn nhớ khi các con ở bên cạnh. Bill Gates bộc bạch: "Đó là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Thế giới cá nhân của tôi chưa bao giờ nhỏ như thế này trong 12 tháng qua".

Bill Gates chia sẻ mình khá cô đơn vì hiện tại chỉ có mỗi mình ông còn sống trong nhà khi các con người thì kết hôn, người thì ra ở riêng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những "thay đổi lớn" trong đời sống của Bill Gates không phải là điều duy nhất trong suy nghĩ của ông trong năm qua. Vị tỷ phú này cho biết, ông đã dành nhiều thời gian để nghĩ về những tác động lâu dài của Covid-19, bao gồm cả điều mà ông lo ngại là sự nguy hiểm khi mà lòng tin của người dân đối với các tổ chức nhà nước ngày càng giảm - một điều mà ông nghĩ là do sự thiếu các quy định về việc quản lý thông tin trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội và sự lan truyền của các thông tin sai lệch. "Dựa trên những gì tôi quan sát được trong vài năm qua, tôi lo lắng hơn bao giờ hết về khả năng của các chính phủ trong việc hoàn thành những điều lớn lao." - Bill Gates viết. Ông cũng cho biết thêm rằng, ông đặc biệt lo ngại vì sự cần thiết trong hành động của các chính phủ trước những thách thức như tránh một thảm họa khí hậu hoặc ngăn chặn một đại dịch tiếp theo như Covid-19.

Bill Gate tin rằng năm 2022 sẽ đánh dấu sự kết thúc của đại dịch Covid-19 - Ảnh: GETTY IMAGES Mặc khác, Bill Gates đã bày tỏ sự lạc quan và phấn khích của mình về những tiến bộ công nghệ đã phát triển trong thời kỳ dịch Covid-19 mà ông cho rằng có khả năng cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công việc văn phòng. "Nghe có vẻ khó tin nhưng chúng ta mới chỉ thấy số hóa sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta thế nào mà thôi. Có rất nhiều tiềm năng cho công nghệ để tạo ra sự linh hoạt và nhiều lựa chọn hơn cho mọi người." - Bill Gates viết. Bill Gates dự báo rằng "giai đoạn cấp tính" của đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm 2022. Ông công nhận biến thể Omicron mới được tìm thấy là rất đáng lo ngại nhưng mặt khác thì "thế giới đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các biến thể xấu tiềm ẩn hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch cho đến nay".

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